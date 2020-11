Mask Singer 2 : le squelette et la pieuvre démasqués, voici les stars qui se cachaient derrière

Depuis le 17 octobre, les téléspectateurs retrouvent tous les samedis soirs la deuxième saison de Mask Singer sur TF1. De nombreuses stars ont été découvertes. Ainsi, Laure Manaudou se cachait derrière le loup, Frédérique Bel était la bouche, les frères Bogdanoff le duo de perroquets, Itziar Ituño l'actrice de "la Casa de Papel" était la star internationale, Valérie Damidot incarnait la renarde et Dave le hibou. Dans l'épisode diffusé ce samedi 7 novembre ce sont le squelette et la pieuvre qui ont été démasqués.

Le jury totalement à côté de la plaque

C'est d'abord le squelette qui a dû enlever son masque. Le public a trouvé son identité grâce aux indices distillés au fil des primes et surtout celui donné dans l'émission du jour. On se doutait donc qu'il s'agissait d'un footballeur. L'indice du jour ne laissait place à aucun doute : "J'étais vraiment la cerise sur le gâteau. Parfois le squelette aime courir comme un lion dans la savane. Même si mon surnom veut dire homme fort, j'ai mes faiblesses." Les téléspectateurs ont reconnu Djibril Cissé, retraité des terrains et ex-international.

Et pour la pieuvre, le jury avait tout faux ! "Je n'ai aucune idée de qui se cache derrière cette pieuvre", déclarait Jarry lors de la précédente émission. Les noms cités par le jury étaient les suivants : Marie-Anne Chazel, Michèle Laroque et Isabelle Mergault. L'indice ne les a pas plus aidés : "La pieuvre n'a pas la grosse tête même si elle pourrait. 1998 c'est qui ? C'est bibi ! Je ne suis pas Zidane mais j'ai accompagné la victoire des Bleus". Autant dire qu'ils étaient totalement à côté de la plaque car il fallait trouver... Liane Foly !

Par Mélanie C.