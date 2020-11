Mask Singer 2 : les célébrités qui se cachaient derrière l'araignée et le requin

Après deux semaines d'absence sur les écrans, la deuxième saison de "Mask Singer" s'est poursuivie ce samedi 21 novembre sur TF1. Lors de cette demi-finale, cinq personnalités non démasquées ont tenté de décrocher leur place pour la finale. L'araignée, le robot, le manchot, le dragon et le requin sont de nouveau montés sur scène pour chanter et laisser quelques indices en vidéo. Les enquêteurs Alessandra Sublet, Jarry, Anggun et Kev Adams ont continué de mener l’enquête en donnant leurs pronostics. Alors que son nom avait été cité, c'est bien Basile Boli qui se cachait derrière le requin. L'ancien footballeur avait laissé quelques indices : "Je ne suis pas un enfoiré, sauf sur scène, j'ai chanté et dansé avec de grandes stars. Je suis toujours partant pour défendre des causes qui me tiennent à cœur. Se battre pour ceux qu'on aime c'est la pierre la plus précieuse".

Karine Ferri derrière l'araignée

Les téléspectateurs ont ensuite découvert qui se cachait derrière l'araignée. Et Anggun et Jarry avaient vu juste en pensant à Karine Ferri. L'animatrice avait notamment laissé comme indices sur sa personnalité : "Après la pluie, vient toujours le beau temps. Si de temps en temps, je parais sérieuse et mystérieuse, sachez que je peux aussi être drôle et légère". "Je ne sais pas si c’est pour ça que je suis aussi à l’aise toute seule devant vous qu’avec des chanteurs, des danseurs, des musiciens ou encore des comédiens. Ça fait quelques années maintenant que je sors de l’ombre et que je partage la lumière avec tous ces talents", avait-elle ajouté. Dès le début de Mask Singer, le nom de Karine Ferri avait déjà circulé pour deviner l'identité de l'araignée.

Par Marie Merlet