Mask Singer 2 : Les frères Bogdanoff révèlent leur salaire dans TPMP !

Les semaines défilent et les masques tombent. Chaque samedi soir sur TF1, des personnalités s’affrontent sur la scène de "Mask Singer", dissimulées derrière d’impressionnants costumes. Le but ? Ne pas se faire démasquer pour espérer succéder à Laurence Boccolini, sortie victorieuse de la première saison de "Mask Singer" l’an passé. Cette année, les frères Bogdanoff faisaient partie du casting. Dissimulés derrière des costumes de perroquets, les frères Bogdanoff se sont fait éliminer lors du deuxième épisode de "Mask Singer", diffusé samedi 24 octobre 2020 sur la Une. Deux jours après leur élimination, les frères Bogdanoff se sont rendus sur le plateau de "Touche pas à mon poste" pour évoquer leur participation à l’émission présentée par Camille Combal.

Un salaire à 5 chiffres !

S’ils ont assuré à Cyril Hanouna qu’ils avaient pris part à l'aventure "pour rigoler", les frères Bogdanoff n’ont pas manqué de révéler leur salaire ! Selon Gilles Verdez, chroniqueur de TPMP, ils auraient touché la coquette somme de 40 000 euros chacun pour participer à "Mask Singer". Une information erronée puisque les frères Bogdanoff ont affirmé avoir reçu non pas 40 000, mais 20 000 euros chacun. Les frères Bogdanoff ont déclaré, toujours sur le plateau de TPMP, avoir accepté de revêtir les costumes de perroquets pour "s’amuser" et non pas pour l’argent. "Pendant toute l’émission, on s’est vraiment amusé (…) Ça résonne avec notre côté musiciens", a expliqué Igor Bogdanoff face à Cyril Hanouna sur C8, ce lundi 26 octobre 2020.

Par Matilde A.