Mask Singer 2 : Les nouveaux costumes dévoilés dans un teaser vidéo

Après avoir rencontré un franc succès lors de sa première édition, "Mask Singer" va revenir en France pour une deuxième saison. Au programme : encore plus d'énigmes, des artistes mystérieux et des costumes à couper le souffle. 14 personnalités, dont une star internationale, se présenteront devant le jury composé d'Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams, afin qu'ils tentent de découvrir leur identité. Des danseurs accompagneront également les personnages pour en mettre plein la vue sur la scène de "Mask Singer". Si le tournage de ces nouveaux épisodes s'est déroulé en juillet dernier, cette saison 2 de "Mask Singer" débarquera le 17 octobre sur TF1. Pour faire patienter tous les adeptes de l'émission, un premier teaser a été dévoilé sur le compte officiel Twitter de "Mask Singer" et ces premiers aperçus annoncent déjà la couleur...

Des costumes à couper le souffle

Une vidéo qui met l'eau à la bouche et qui présente les douze nouveaux costumes qui sont à couper le souffle. Dans ce second numéro, les téléspectateurs pourront découvrir de nouveaux personnages. Ainsi, la vidéo dévoile un squelette, un dragon, un robot, un hibou, une araignée, une bouche, une renarde, une pieuvre, un manchot, un requin et un loup, ainsi que deux perroquets. Il faut reconnaître que la qualité est une nouvelle fois au rendez-vous. Qui se cache sous ces déguisements ? Le suspense est à son comble. Pour cette deuxième saison de "Mask Singer", Camille Combal sera toujours aux commandes et il devrait régaler son public avec toujours plus d'humour !

Et si on vous offrait un 1er aperçu des 12 nouveaux costumes de la prochaine saison ?

RDV dès le 17 Octobre sur @TF1 & @MYTF1 avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique & @kevadamsss pour la nouvelle saison de Mask Singer présentée par @CamilleCombal pic.twitter.com/deS23EMnlC — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) September 29, 2020

Par Solène Sab