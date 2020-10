Mask Singer 2 : Pierre Billon promet "une surprise" sur l'identité du gagnant (Exclu vidéo)

Vendredi 16 octobre, Jordan de Luxe a reçu Pierre Billon dans "L'instant de Luxe", l'émission qu'il anime quotidiennement sur Non Stop People. En plus d'avoir évoqué le souvenir de Johnny Hallyday - son ami disparu - l'auteur-compositeur a parlé de la saison 2 de "Mask Singer" dans laquelle il a été directeur musical. Et autant dire que l'identité du gagnant de cette édition 2020 promet d'être surprenante.