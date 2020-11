Mask Singer 2 : pourquoi l’émission n’est pas diffusée ce soir

Après le succès de la première saison sur TF1, l'émission "Mask Singer" a été reconduite pour une seconde édition dont le coup d'envoi a été donné le 17 octobre dernier. Au départ, ils étaient 12 personnalités à faire face aux quatre membres du jury. Au fil des semaines, les identités de ces célébrités cachées sous leurs costumes ont été démasquées. Ainsi, les téléspectateurs ont découvert que Laure Manaudou se cachait derrière le loup et que Frédérique Bel a fait le show déguisée en bouche.

Au casting, le jury a aussi retrouvé les frères Bogdanoff (le duo de perroquets), Valérie Damidot (la renarde) et Dave (le hibou). À noter que pour la première fois dans l'histoire du jeu, une star internationale a participé le temps d'une soirée aux festivités. Il s'agissait d'Itziar Ituño, interprète du personnage de Lisbonne dans la série "La Casa de Papel".

Pas de demi-finale ce soir

La semaine dernière, lors du quatrième prime de "Mask Singer", deux autres personnalités ont été démasquées, à savoir Liane Foly (la pieuvre) et Djibril Cissé (le squelette). À ce stade de la compétition, il reste encore cinq personnages en course : le requin, l'araignée, le robot, le manchot et le dragon. Qui succédera à la gagnante de la toute première saison, Laurence Boccolini qui avait fait le show sous les traits d'une licorne ? Il va falloir encore un peu s'armer de patience pour le découvrir !

Ce samedi 14 novembre, TF1 devait diffuser la demi-finale de "Mask Singer". Mais la chaîne a bouleversé sa grille des programmes. En effet, à la place, elle diffuse en direct le match de football qui oppose la France au Portugal en UEFA Nations League (Groupe 3), à Lisbonne. Ainsi, la demi-finale de "Mask Singer" initialement prévue ce jour sera finalement diffusée la semaine prochaine, le samedi 21 novembre. Il faudra attendre le 28 novembre pour découvrir le nom du grand gagnant de cette édition 2020.

Par Clara P