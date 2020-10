Mask Singer 2 : qui se cachait derrière le Loup et la Bouche ?

La deuxième saison de "Mask Singer", animée par Camille Combal, a débuté ce samedi 17 octobre sur TF1. Les téléspectateurs ont découvert les 12 nouveaux costumes sous lesquels se cachent les personnalités. Sur scène, un squelette, un loup, un requin, une araignée, un dragon, un robot, une renarde, un manchot, une pieuvre, une bouche, un hibou et un duo de perroquets ont chanté des tubes devant le jury composé de Kev Adams, Alessandra Sublet, Angunn et Jarry. Aidés par les indices dévoilés dans chaque vidéo de présentation, les jurés ont tenté de deviner les identités et ont parfois vu juste rapidement. Devant le passage du Loup éliminé à la fin de la soirée, Jarry ne s'était pas trompé lors de son interprétation de "Oui ou non" d'Angèle, en pensant à Laure Manaudou.

Deux personnalités démasquées

Au moment où le Loup a enlevé son masque, les téléspectateurs ont bien découvert la triple championne olympique de natation. "Les gens m'attendent au virage partout où je passe que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons", s'était présenté le Loup en avouant que "son physique l'avait rendu célèbre". Une deuxième personnalité a été éliminée à l'issue de la soirée, sous le costume de la bouche qui avait laissé comme indices d'avoir "enfilé des costumes différents" ou "Depuis le temps qu’on me reproche d’avoir une trop grande bouche" et "Ma bouche m’a servi à dire des blagues, des vérités". Après sa prestation sur "Fuck You" de Lily Allen, la bouche a fini par être démasquée au moment de dévoiler son identité. Kev Adams a mentionné Frédérique Bel qui était bien sous le costume. "C'était court. Je suis un peu triste de partir, j'avais plein de chansons à vous chanter, j'avais travaillé...", a lancé l'actrice.

Par Marie Merlet