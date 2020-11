Mask Singer 2 : qui se cache derrière le requin ? Retour sur les indices et l'enquête du jury

Le 31 octobre dernier, Camille Combal a fait son retour sur TF1 aux commandes du troisième prime de "Mask Singer". Pendant la soirée, les identités de deux personnalités ont été dévoilées. Ainsi, les téléspectateurs ont appris que Dave se trouvait derrière le costume du hibou. Quant à Valérie Damidot, l'ancienne présentatrice de "D&CO" sur M6 a fait le show sous les traits de la renarde. Avant eux, d'autres personnalités ont été démasquées dans l'émission, à savoir Laure Manaudou (le loup), Frédérique Bel (la bouche), les frères Bogdanoff (le duo de perroquets) et Itziar Ituño, star internationale de la saison.

À ce stade de la compétition, le jury continue de mener l'enquête. Ainsi, si des internautes sont persuadés que Larusso se cache derrière le manchot, l'identité du requin donne du fil à retordre aux enquêteurs. Durant les deux premières semaines, le jury et les téléspectateurs ont appris que l'étoile était un symbole qui avait beaucoup accompagné le requin et qu'il avait été pris sous l'aile d'un des plus grands.

Un requin "intrigant"

Lors de la diffusion du troisième prime de "Mask Singer", de nouveaux indices ont été dévoilés le concernant. Voilà ce que le requin a confié : "Le requin n'a pas peur de se présenter seul devant vous alors que contrairement aux idées reçues, c'est très classique pour le requin de progresser en bande. Moi par exemple, dès le début, c'était à deux ou rien. Mon frérot l'a toujours dit : 'Si vous me prenez, vous prenez l'autre requin aussi'. C'est important de rester groupé, surtout quand on a des dispositions dès son plus jeune âge et qu'on est touche à tout : écriture, musique et j'en passe. J'ai bien fait de suivre le guide car la roue de la fortune a tourné en ma faveur et le petit requin a plongé dans le grand bain assez vite".

Ces nouveaux indices ont mis les membres du jury sur une piste, celle que la personnalité qui se cache derrière le requin a "toujours été associée avec quelqu'un". Si Jarry pense qu'il s'agit d'un sportif, Alessandra Sublet n'a aucune idée de qui il pourrait s'agir. Quant à Kev Adams, il considère ce personnage comme "l'un des plus grands mystères de cette saison". Après la révélation faite par un proche sur sa taille - il mesure 1m80 - le jury a cité les noms suivants : Michel Platini, Kad Merad et Tomer Sisley. Ce dernier nom a été proposé par Kev Adams, qui a expliqué son choix : "C'est quelqu'un avec qui j'ai tourné, qui a fait du stand-up, qui a été dans 'Le Jamel Comedy Club' en saison 1, quelqu'un qui est un peu un touche à tout et qui a été très sportif petit, je le sais".

Par Clara P