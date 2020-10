Mask Singer 2 : TF1 dévoile trois indices sur la star internationale

Ce samedi 24 octobre 2020, les téléspectateurs de TF1 vont découvrir le deuxième épisode de "Mask Singer", saison 2. Dès 21H, l’enquête reprend avec Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry. Pour cette deuxième édition de l’émission présentée par Camille Combal, la production a prévu de frapper fort en invitant une star internationale sur le plateau. Cette fameuse personnalité qui fait tant parler sera dévoilée ce soir ! Les téléspectateurs ont déjà fait leurs premières spéculations. Pour faire monter le suspense et aider les internautes dans leurs recherches, la chaîne TF1 a décidé de dévoiler trois indices sur son compte Twitter.

La star internationale a "fait partie d’un groupe"

On apprend alors que la star internationale, qui sera dissimulée derrière une boule à facettes humaine, a choisi de porter ce costume pour une raison bien particulière. En effet, son choix n’est pas anodin et permettra à la star internationale de "réaliser un rêve d'enfant". Deuxième indice : il lui "est déjà arrivé de porter un costume qui a fait parler le monde entier". Enfin, la star internationale nous révèle avoir "déjà fait partie d’un groupe" ! Pour l’heure, trois noms reviennent beaucoup sur Twitter. Si certains pensent à Kylie Minogue, qui s’apprête à sortir un nouvel album baptisé "Disco", d’autres sont persuadés que c’est Lady Gaga qui sera l’invitée d’honneur de "Mask Singer". La chanteuse a, en effet, fait parler le monde entier avec sa robe en viande. Troisième hypothèse des internautes : Geri Halliwell, qui a fait partie des Spice Girls. En tout cas, comme l’a révélé Alessandra Sublet à "Télé-Loisirs", la venue de cette star internationale a marqué son aventure, ainsi que celle de Jarry, Kev Adams et Anggun. "On était tous tellement fans qu’on a fait notre selfie avec cette personnalité à la fin", a-t-elle avoué.

Par Matilde A.