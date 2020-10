Mask Singer 2 : une star de la Casa de papel a été démasquée

L'enquête reprend avec la deuxième saison de "Mask Singer". Le coup d'envoi a été donné le samedi 17 octobre toujours avec Camille Combal aux commandes de l'émission et le jury composé d'Alessandra Sublet, Jarry, Kev Adams et Anggun. Après les deux premières personnalités démasquées, Laure Manaudou qui se cachait derrière le loup et Frédérique Bel qui a fait le show sous les traits d'une bouche, une nouveauté était attendue pour la deuxième soirée. Hors compétition, une star internationale a rejoint le casting le temps du prime. Dans le personnage de La Ballerine, cette célébrité mondialement connue a laissé quelques indices : "J'ai répondu à des interviews dans le monde entier. J'ai chanté dans deux groupes, j'ai joué dans plusieurs langues et j'ai joué dans un film qui a été nommé aux Oscars. Ma carrière a explosé en 2017. Je ne suis pas made in Hollywood, je suis venue en voisine !".

Une actrice de "La casa de papel"

Après la prestation de la star sur le titre "Million Reasons" de Lady Gaga, les jurés se sont dirigés vers la bonne piste en pensant à deux actrices de la série "La casa de papel". "Derrière ce costume, c'est difficile de me reconnaître, même si le masque n'est pas inhabituel. Avec mes camarades depuis cinq ans, nous évoluons costumés et masqués. Et en parlant de costume, j'ai choisi celui-ci parce que je faisais de la danse quand j'étais petite. Je n'ai pas beaucoup réfléchi contrairement à mon personnage qui lui réfléchi beaucoup. Alors qui suis-je ? Je vais vous donner un dernier indice. Venez avec moi et braquons une banque", a confié la star dans un second portrait. En misant sur Itziar Ituño, interprète du personnage de Lisbonne, Jarry a en effet vu juste. Au moment où La Ballerine a enlevé son masque, il s'agissait bien de l'actrice espagnole connue mondialement pour son rôle dans la série à succès de Netflix. A l'issue de la soirée, les perroquets ont eux été éliminés et ont dû se démasquer. Comme l'avait deviné Kev Adams, les Frères Bogdanov se cachaient sous ces costumes.

