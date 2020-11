Mask Singer 3 : Casting, début de tournage... De nouvelles informations dévoilées

Depuis le lancement de l’émission Mask Singer sur TF1, le programme ne cesse de cartonner. Après le sacre de Laurence Boccolini en 2019, plus de 5 millions de Français ont suivi la victoire de Larusso dans la saison 2 de Mask Singer ce samedi 28 novembre. Face à ces très bonnes audiences, TF1 a donc pris la décision de renouveler l’émission pour une troisième saison qui devrait arriver très rapidement à l’antenne : "Nous sommes ravis de cette deuxième édition. En termes d’audience, cela fait de ce divertissement le plus gros programme récurrent en plateau. C’est là qu’on confirme qu’on a bien un format qui potentiellement va durer plusieurs années, qu’on a réussi à le renouveler, qu’il a trouvé son public. Donc, faire ces scores-là sur une deuxième saison, c’est canon !", a expliqué Rémi Faure, directeur des programmes de flux du groupe TF1 à Ouest France.

Tournage début 2021

Alors que la finale de la saison 2 de Mask Singer vient tout juste d’être diffusée, les premières informations sur la saison 3 ont été dévoilées : "On avait commencé le casting avant le lancement de la deuxième édition et la diffusion de cette dernière nous a apporté énormément de nouvelles candidatures. On s’est dit qu’on n’allait pas attendre juillet pour tourner, comme on l’a fait cette année, vu qu’on a les équipes disponibles, et le casting de célébrités". Le tournage de cette nouvelle saison devrait donc débuté dès début 2021. Et autre bonne nouvelle pour les fans du programme, il pourrait bien y avoir deux éditions de Mask Singer dans la même saison : "Ce n’est pas impossible". Une saison 4 pourrait donc arrivée très vite.

Par Alexia Felix