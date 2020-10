Mask Singer - Alessandra Sublet : ses enfants fans de l’émission, elle se confie

Après le succès de la première saison de "Mask Singer", TF1 propose ce samedi 17 octobre une nouvelle édition de l'émission à laquelle participent 13 personnalités dont les identités n'ont bien entendu pas été dévoilées. En attendant de mener l'enquête, la chaîne a dévoilé les somptueux costumes qui seront portés par le casting. Ainsi, les téléspectateurs découvriront sur scène un squelette, une araignée, un petit dinosaure, un requin, un loup, une bouche, un manchot, une pieuvre, un robot, un renard, un hibou et deux perroquets. Ce "double costume" fait partie de l'une des nouveautés du programme. Il pourra s'agir "d'un duo à la ville ou à la scène", a précisé la production.

Le 21 septembre dernier, Non Stop People a assisté à la conférence de presse de "Mask Singer" organisé au Paradis Latin, dans le 5e arrondissement de Paris. L'occasion d'en apprendre davantage sur cette deuxième saison inédite grâce aux confidences faites par Rémi Faure, le directeur des programmes de flux de TF1. Ainsi, ce dernier a confié que cette édition était "au-dessus" de la première avec un renforcement des mises en scène, des magnétos, des costumes et une simplification des enquêtes. Quant au jury, il reste inchangé. Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet ont une nouvelle fois enfilé leurs casquettes d'enquêteurs.

Des costumes "géniaux" pour les enfants

Lors d'une table ronde organisée pendant la présentation presse de "Mask Singer", Alessandra Sublet s'est confiée sur ses deux enfants, Charlie et Alphonse. L'occasion pour elle de révéler que ces derniers "adorent" l'émission.

Et de poursuivre : "Là où je ris encore plus, c'est qu'ils dorment avant la fin, ils s'en fichent totalement de savoir qui est sur scène... Cette émission, elle a une double lecture. Ceux qui vont vraiment attendre (...) et je préfère la lecture des autres qui vont soit kiffer et le temps d'un prime se dire : 'Tiens, je vais essayer de deviner', soit les enfants qui sont à fond sur les costumes et cette année, je trouve qu'ils ont vraiment mis le curseur là-dessus, parce que tu as des costumes géniaux pour les enfants".

Par Clara P