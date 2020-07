Mask Singer : Camille Combal de retour en tournage

C'est une nouvelle qui risque de plaire à beaucoup de téléspectateurs. Camille Combal est de retour en plateau ! Il y a tout juste une semaine, vendredi 26 juin l'animateur de la matinale de Virgin Tonic faisait ses grands adieux lors de sa dernière émission. Des adieux très émouvants puisqu'ils se sont soldés par un torrent de larmes de la part de l'ancien chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste et pourtant, il s'était juré de ne pas pleurer : "Ils essayent de me faire chialer mais ils n’y arriveront pas". Avant d'ajouter : "On est arrivés, on nous a dit c’est le morning de la dernière chance, vraiment, la radio allait fermer. Je suis content parce que je me dis qu’on a fait le boulot. Regardez comme c’est beau ce qu’on laisse. C’est magnifique alors qu’au début, c’était plus dur. C’est une très belle émission que vous m’avez réservée, merci 1000 fois".

un casting bien secret

Pleinement remis de ses émotions, Camille Combal est désormais de retour en plateau. En effet, dans une story publiée sur son compte Instagram, il a dévoilé quelques indices sur la prochaine émission qu'il était en train de tourner. Il a dévoilé le plateau où était inscrit en gros "Mask singer", avant de dévoiler face caméra : "Aujourd'hui commencent les répétitions de Mask singer, et juste aujourd'hui Edouard Philippe démissionne ! J'en dis pas plus, peut-être dans le loup ?". Lors de la première saison, c'est Laurence Boccolini qui remportait le titre grimée en licorne. Pour l'instant, aucun membre du casting n'a été dévoilé, il a tout de même précisé qu'il y aurait "beaucoup de potes".

Par J.F.