Mask Singer : comment est désigné le gagnant de l'émission

Le 17 octobre dernier, TF1 a donné le coup d'envoi de la deuxième saison de "Mask Singer". L'occasion pour les téléspectateurs de découvrir 12 nouveaux personnages au casting. Dès la première soirée de compétition, les identités de deux personnalités ont été dévoilées. Ainsi, Laure Manaudou se cachait derrière le loup. Quant à Frédérique Bel, c'est sous les traits de la bouche qu'elle a fait le show. Une star internationale a participé à l'émission le temps d'un prime. Dissimulée sous un costume de ballerine, l'actrice espagnole Itziar Ituno de "La Casa de Papel" a enflammé le plateau du concours avant que son identité ne soit dévoilée au public et au jury.

Au fil des semaines, les identités d'autres personnages ont été dévoilées. Si Dave se cachait derrière le hibou, Valérie Damidot a tout donné en renarde. Les frères Bogdanoff se cachaient derrière le duo de perroquets. Quant à Djibril Cissé, le footballeur s'est joué des téléspectateurs en squelette. Enfin, Liane Foly était la pieuvre de cette deuxième saison inédite.

Un système de votes différent ?

La semaine dernière, la demi-finale a opposé cinq personnages dans "Mask Singer". À l'issue de la soirée, les identités du requin et de l'araignée ont été dévoilées. Sous le premier costume se trouvait Basile Boli. Sous le second se cachait Karine Ferri, animatrice phare sur TF1. Peu après son élimination, elle s'est confiée sur Instagram. "Je suis heureuse d’avoir tissé ma toile pendant 5 semaines jusqu’aux portes de la finale dans 'Mask Singer'. Jamais je n’aurais pensé aller si loin. Ce fut une expérience intense et magique", a-t-elle dit.

Ce samedi 28 novembre, c'est la grande finale de "Mask Singer" sur TF1. Après six semaines de compétition, le nom du vainqueur sera enfin connu. Qui du robot, du manchot ou du dragon succédera à Laurence Boccolini, la licorne gagnante la saison dernière ? Pour cet ultime prime, des personnages emblématiques de la première saison chanteront en duo avec les trois finalistes. Quant au système de vote, il reste le même que les numéros précédents et la saison dernière. Le gagnant de cette deuxième édition sera désigné par les votes du jury et du public.

Par Clara P