Mask Singer : comment sont choisis les costumes dans une saison ?

Ce samedi 17 octobre, TF1 donne le coup d'envoi de la toute nouvelle saison de "Mask Singer". Une édition 2020 un peu particulière, puisque le tournage a eu lieu après le confinement, de mi-juin à mi-juillet. Au casting, la production a fait appel à 13 personnalités. Pour la première fois dans l'histoire du programme, une star internationale participera le temps d'une soirée à la compétition. De plus, un "double costume" a été spécialement confectionné pour un duo de personnalités. En effet, deux perroquets concourent ensemble. De quoi compliquer la tâche du jury dans la résolution de leurs enquêtes.

Cette année, les membres du jury sont les mêmes. Ainsi, les télespectateurs s'apprêtent à retrouver Alessandra Sublet, Anggun, Kev Adams et Jarry. Quant à la présentation de l'émission, c'est Camille Combal qui rempile pour cette seconde édition.

"Tout le monde a une idée"

Le 21 septembre dernier, Non Stop People a été convié à la conférence de presse de "Mask Singer". En plus d'avoir découvert en avant-première les 12 costumes de la saison, nous avons pu échanger avec Anthony Meunier lors d'une table ronde. Ce dernier est le producteur de l'émission diffusée sur TF1. Pendant cet échange, nous lui avons demandé comment les personnages sont sélectionnés dans une saison.

"Je suis le fan numéro un du brainstorming et comme il y a beaucoup d'équipes qui adorent l'émission, on est vraiment porte ouverte à toutes les idées, et on a des listes de costumes plus folles les unes que les autres. Par exemple, la bouche, c'est Marie-Christelle, la productrice artistique (...) Il n'y a pas de règles. Les ateliers propose, la chaîne propose, ma filleul propose, ma mère propose... Tout le monde a une idée (...) Après, il faut que les costumes et les célébrités soient complémentaires, il faut qu'elles se prêtent à des attitudes aussi", a-t-il expliqué.

Par Clara P