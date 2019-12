Mask Singer : Julie Zenatti pousse un coup de gueule

"Mask Singer" a rythmé le vendredi soir des Français pendant six semaines. Fraîchement débarquée sur la chaîne TF1, l'émission connaissait déjà un succès retentissant à l'étranger, notamment en Corée, son pays de création. Ce nouveau programme a fait parler de lui et tout le monde s'est prêté au jeu de "qui se cache derrière tel costume". Cependant, certains noms de célébrités avaient été spoilés avant même que l'émission ne commence, ce qui n'a pas plu à Julie Zenatti. La chanteuse qui se cachait derrière le masque du panda a tenu à s'exprimer sur les fuites qui ont entouré l'émission et a fait part de son agacement lors d'une interview accordée à Voici ce jeudi 19 décembre. Elle a notamment déploré : "Quand ce sont des pronostics, ça ne me dérange pas, c’est le jeu. Mais ceux qui ont dévoilé des noms trois semaines avant, j’ai trouvé ça nul. C’est vraiment de la méchanceté.".

"C’est vraiment de la méchanceté"

Par ailleurs elle a visé quelques animateurs, notamment Cauet qui avait balancé les identités du paon et du dinosaure, ou encore Laurent Ruquier. Celle qui a été révélée dans la comédie musicale Notre-Dame-de-Paris, a poursuivi : "Ce n’est pas cool, surtout que les gens qui ont sorti ces informations font le même métier. Ils savent ce que c’est, ce n’est pas cool de spoiler un programme. Pour une fois qu’on fait quelque chose de différent, c’est dommage de mettre des bâtons dans les roues, parce que c’est comme ça que j’appelle ça." Si Julie Zenatti a balancé sur le manque de fair-play de ceux qui ont révélé le casting, elle ne regrette en rien sa participation à Mask Singer. Elle ne garde en tête que le positif car cette expérience lui a permis d'avoir "été au bout de plein d’envies qu’elle n’osait pas réaliser". La chanteuse devrait revenir sous le feu des projecteurs avec son nouveau titre "Tout est plus pop".

Par Solène Sab