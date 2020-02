Mask Singer : Julie Zenatti répond aux critiques sur le casting (exclu vidéo)

Le 8 novembre 2019, TF1 créait l’évènement en diffusant une toute nouvelle émission "Mask Singer. Quelle célébrité se cache derrière ce masque ?" Le concept : plusieurs célébrités déguisées s’affrontent en chantant. Un jury d’enquêteurs, composé pour cette première saison de Kev Adams, Alessandra Sublet, Anggun et Jarry, était chargé de les démasquer. Si l’émission emballait téléspectateurs et médias sur le papier, la diffusion du show a douché bien des espoirs. La cause ? Le casting, trop faible aux yeux de beaucoup. Parmi les douze personnalités à s’affronter se cachait Julie Zenatti. La chanteuse avait enfilé le costume du panda. Elle est parvenue à se hisser jusqu’à la finale de l’émission. C’est finalement Laurence Boccolini qui a remporté le premier trophée de "Mask Singer".

La chanteuse est arrivée en 3e position dans "Mask Singer"

Invitée de "Good Morning Week-end" sur Non Stop People, Julie Zenatti est revenue sur les critiques formulées à l’encontre du casting de l’émission de TF1. "Je crois que le programme a plu aux gens donc vraiment la critique du média qui dit ‘ce n’est pas assez ceci, ce n’est pas assez cela’…" indique la jeune maman de deux enfants qui déclare "s’en ficher un peu" de ces critiques. "Sheila, Marie-José Perec… on peut mettre douze chanteuses les unes à côté des autres, on n’aura jamais vendu ce qu’a vendu Sheila dans sa carrière. Marie-José Perec, c’est quand même Marie-José Perec. Je pense qu’avec les réseaux sociaux, on a la critique facile", continue l’interprète de "Si je m’en sors". Visiblement ravie d’avoir participé à cette aventure, Julie Zenatti se consacre à la promotion de ses nouveaux singles "Tout est plus pop" et "Refaire danser les fleurs". L’artiste s’apprête à revenir dans les bacs avec un nouvel album qui s’inspire des années 80.

Par Ambre L