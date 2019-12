Mask Singer : Kev Adams prêt pour une saison 2 ? Pourquoi il hésite

Dès son arrivée sur les écrans, le 8 novembre dernier, "Mask Singer" a fait beaucoup de bruit… en alimentant notamment les rumeurs les plus folles au sujet des salaires des jurés. Lors de la première saison de ce nouveau divertissement, la production de "Mask Singer" avait recruté Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun pour mener l’enquête et découvrir quelles célébrités chantaient derrière les masques. D’après de nombreux bruits de couloir, le cachet de Kev Adams s’élevait à 300 000 euros. Et ce, tandis que ces complices empochaient la somme de 100 000 euros pour leur participation. Rumeurs balayées d’un revers de la main par l’ex-compagnon d’Iris Mittenaere dans une interview accordée à Télé-Loisirs le 22 novembre dernier.

Kev Adams n’est pas fan de la routine

Fort de son succès sur TF1, "Mask Singer" aura droit à une seconde saison, comme l’avait annoncé Julien Degroote, directeur de la veille et du développement du groupe TF1, à Puremedias. De son côté, Kev Adams est-il prêt à rempiler ? Rien n’est moins sûr. Dans une nouvelle interview accordée à Télé-Loisirs, ce lundi 23 décembre, l’humoriste s’est montré incertain. "On verra. J’ai besoin de ‘m’autosurprendre’", a-t-il lâché. "Je n’aime pas la monotonie ni la redondance. Quand on m’a demandé de signer pour quatre saisons supplémentaires de la série ‘Soda’, j’ai arrêté", s’est-il ensuite souvenu. "Je déteste savoir à l’avance où ma vie va se faire. Je n’aime pas prévoir. C’est très compliqué pour moi de revenir dans un endroit où je suis déjà allé", a conclu Kev Adams. Dans une récente interview accordée à Télé Star, le principal concerné avait aussi laissé planer le doute. Concernant son retour dans le juré de "Mask Singer", il avait déclaré : "Sur le principe, avec plaisir. Tout déprendra du planning". Son désir de spontanéité pourrait-il triompher ?

Par Laura C-M