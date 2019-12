Mask Singer : Laurence Boccolini gagnante, elle a bluffé les internautes

Entre l’Aigle, le Paon, le Panda et la Licorne, le choix a été rapidement fait. Vendredi 13 décembre, TF1 a diffusé la finale de "Mask Singer". Un dernier numéro durant lequel les ultimes célébrités se sont dévoilées. Derrière les plumes bleues du Paon, on retrouvait donc Frank Lebœuf. La frimousse du Panda, qui a donné du fil à retordre aux jurés, cachait Julie Zenatti. Du côté de l’Aigle, et comme l’avait prédit Laurent Ruquier, on retrouvait Karl Zéro derrière le déguisement. Enfin, sous le masque de la Licorne, c’était Laurence Boccolini qui poussait la chansonnette. L’animatrice a remporté haut la main la première saison de "Mask Singer". En larmes, elle a dédié sa victoire à sa petite Willow. Dans la foulée, sur Twitter, la co-présentatrice de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" a remercié ses fans pour tout leur soutien.

Elle leur en a mis "plein les oreilles"

Sur la Toile, les internautes ont été conquis par les talents cachés de chanteuse de Laurence Boccolini. En effet, lors de sa participation, l’animatrice de 56 ans avait laissé Kev Adams, Jarry, Alessandra Sublet et Anggun bouche bée. "Je veux que Laurence Boccolini vienne chanter à mon anniversaire", "Laurence Boccolini, bien que ce n’est pas une chanteuse, nous en met plein les oreilles, beaucoup de chanteuses sont loin de chanter aussi bien que Laurence", "Laurence Boccolini est une magnifique gagnante ! Je l’adore grave", "voix de dingue", "grosse révélation je m’attendais pas à une femme avec un tel cœur, un tel talent, vraiment elle m’a profondément touché. Un grand bravo à elle c’est une personne exceptionnelle", ont ainsi commenté de nombreux Twittos.

Merci pour vos messages d’amour,du fond du.Je ne peux répondre à tous mais je vous lis et je suis émue.Une longue,intense mais fabuleuse aventure m’a été offerte et je l’ai vécue comme un cadeau du ciel !jespere avoir pu vs faire partager un peu de cette joie avec sincérité pic.twitter.com/YVyHleh1rQ — laurence Boccolini. (@boccolini1) December 13, 2019

Bah franchement Laurence Boccolini grosse révélation je m’attendais pas à une femme avec un tel coeur, un tel talent, vraiment elle m’a profondément touché



Un grand bravo à elle c’est une personne exceptionnelle @boccolini1 — (@DDNCLA) December 14, 2019

#MaskSinger mérité pour Laurence Boccolini, voix de dingue. Et il me semble qu'elle avait chanté le générique de sa série Mme Joubert (plusieurs TV films sur TF1 vers 2005-2007) — Valentin (@valtemp96) December 14, 2019

Laurence Boccolini est une magnifique gagnante ! Je l'adore grave #MaskSinger — Aymerick (@AymerickMN) December 13, 2019

Bizarrement je m’étais un peu douté que c’était Laurence Boccolini au début et bien j’avais raison !!!!!!! Félicitations @boccolini1 !!! pic.twitter.com/L0j3AwRvEv — JMSV (@Arthurienne_) December 13, 2019

Laurence Boccolini (la licorne @boccolini1 ) a gagné #MaskSinger



Elle a une voix magnifique pour chanter et la voir émue comme ça ouaah



Quand j'étais gosse, elle me faisait peur dans Le Maillon Faible x) — WieLeischt (@WizzLight) December 14, 2019

Laurence Boccolini, bien que c'est pas une chanteuse, nous en met plein les oreilles, beaucoup de chanteuses sont loin de chanter aussi bien que Laurence, encore bravo et merci de partager votre si belle voix avec nous https://t.co/qm41ktq97I — Alain 08 (@Alain0812) December 14, 2019

Je veux que Laurence Boccolini vienne chanter à mon anniversaire https://t.co/mUf2iVML1S — Vanoël (@vanounours) December 13, 2019

La seule qui m'a émue depuis le début de #MaskSinger c'était la licorne et ravie d'avoir deviné que c'était Laurence Boccolini, et d'ailleurs son jeu musical le blind test me manque beaucoup. — Alexandra @frenchmermaidS) December 14, 2019

@boccolini1 Un grand bravo à toi Laurence Boccolini, un talent de dingue !!! Forte et talentueuse pic.twitter.com/iZeE1UDNAw — TonyBrisonMusic (@tony_brison) December 13, 2019

Super contente que la licorne ait gagné #MaskSinger ; j’ai été agréablement surprise, Laurence Boccolini chante super bien — Chloé (@AnotherChlo) December 14, 2019

