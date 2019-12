Mask Singer : Laurence Boccolini gagnante, que remporte-t-elle ?

Elle est la grande gagnante de la première édition française de “Mask Singer”. Après six semaines d’enquête, le jury de l’émission a enfin découvert qui se cachait derrière l'Aigle, le Panda, le Paon ou encore la Licorne argentée. Cette dernière a remporté la victoire vendredi 13 décembre. Dernière personnalité à être dévoilée, Laurence Boccolini a séduit le public avec sa reprise de “Total eclipse of the heart” de Bonnie Tyler face à Frank Lebœuf sous le costume du Paon, Julie Zenatti en Panda et Karl Zéro, l’Aigle.

Que va remporter l’animatrice phare de TF1 ? "Rien ! Il n'y a pas de gain", a expliqué Anthony Meunier, le producteur du programme à Télé-Loisirs. “C'est un programme gratuit. Tout le monde vient juste pour s'amuser. Je trouve que ça fait du bien. C'est léger, on s'amuse il n'y a rien de grave. Après bien sûr, les stars ont été rémunérées par la production et TF1", a-t-il toutefois précisé.

Vers une saison 2 de "Mask Singer" ?

Selon Rémi Faure, directeur des programmes de flux chez TF1, les stars ayant accepté de participer à l’émission l’ont fait “pour leurs enfants”. “Beaucoup de stars ont fait l'émission pour leurs enfants. Ils avaient envie de surprendre leurs proches. Certaines stars nous ont dit qu'elles étaient impatientes de regarder 'Mask Singer' dans leur canapé pour voir la réaction de leurs enfants quand ils allaient enlever leur masque. Ça leur permet aussi de se lâcher, de s'oublier sous le costume. Ils aimaient tous chanter et là sous le costume y a moins de pression", a déclaré Rémi Faure.

Si l’émission a du mal à convaincre et semble avoir déçu le public avec un casting en demi-teinte, Julien Degroote, directeur de la veille et du développement du groupe TF1 a d’ores et déjà annoncé que l’émission aurait bien une seconde saison. “Nous allons repartir avec Camille (Combal) et le jury, qui ont adoré l'expérience. La saison 2 est en préparation. Au vu des audiences magnifiques, il était difficile de ne pas faire de saison 2. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que 'Mask Singer' [soit] l'émission la plus puissante en 2019 sur le public jeune, familial et les cibles principales, toutes chaînes et tous genres confondus - y compris la fiction. C'est un immense succès", s'est-il félicité.

Par C.F.