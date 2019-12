Mask Singer : Laurence Boccolini gagnante, son plus grand regret dévoilé

Le 13 décembre dernier, TF1 diffusait la grande finale de "Mask Singer". Le jury, composé de Kev Adams, Annggun, Jarry et Alessandra Sublet, devait démasquer quatre dernières célébrités. Ainsi, derrière le masque de l’Aigle, on retrouvait Karl Zéro (comme l’avait notamment prédit Laurent Ruquier dans "Les Grosses Têtes"). Sous les plumes bleues du Paon se cachait Frank Lebœuf. Le Panda était, en réalité, Julie Zenatti. Enfin, la Licorne – qui a fini par remporter la première saison de "Mask Singer" – cachait Laurence Boccolini. L’animatrice phare de TF1 a bluffé les internautes et les jurés avec ses talents de chanteuse.

Laurence Boccolini évoque son salaire

Mais si elle a gagné, la maman de Willow n’est pas totalement comblée. Dans une récente interview accordée à nos confrères de Télé Star, Laurence Boccolini a dressé un bilan aigre-doux de son aventure. "Le costume est très lourd, je ne pouvais pas bouger et je peux vous dire que mes cervicales ne s'en sont pas remises", a-t-elle d’abord confié. Il ne s’agit pas là de son plus grand regret. Laurence Boccolini a alors évoqué son salaire. "On ne fait pas ‘Mask Singer’ pour l’argent", amorce-t-elle. "Nous avons un mois de travail, et même si ce n'est pas aussi intense que ‘Danse avec les stars’, cela demande beaucoup d'investissement. À savoir cela, j'aurais demandé un plus gros cachet", a ainsi regretté Laurence Boccolini. Le comble, sa récompense laisse à désirer : "Je n’ai eu que le trophée. Et j’ai vérifié, et ce n’est pas de l’or". L’audace…

Par Laura C-M