Mask Singer : le casting flingué, Laurence Boccolini répond aux critiques

Les masques sont tombés. Vendredi 13 décembre, TF1 a diffusé la finale de "Mask Singer". Le dernier épisode de la première saison du divertissement a été l’occasion pour les célébrités toujours en compétition de se dévoiler au public. Ainsi, on découvrait Frank Lebœuf sous les plus du Paon. Julie Zenatti a, quant à elle, donné du fil à retordre à Kev Adams, Jarry, Anggun et Alessandra Sublet sous le costume du Panda. Ensuite, c’était au tour de Karl Zéro d’ôter le masque de l’Aigle. Enfin, en grande gagnante émue aux larmes, Laurence Boccolini a révélé qu’elle se cachait sous le masque de la Licorne. Sa victoire et surtout ses talents cachés de chanteuse ont bluffé les internautes.

Laurence Boccolini fait fi des critiques

Suite à son triomphe, qu’elle a notamment célébré avec sa petite fille Willow, l’animatrice de 56 ans a répondu aux questions de nos confrères de Télé-Loisirs ce samedi 14 décembre. L’occasion pour elle de répondre aux critiques qui avaient visé les participants tout au long de cette première saison de "Mask Singer". Pour elle, le casting est "génial". "Il faut quand même comprendre qu'on a tous beaucoup travaillé pour cette émission avec une très grosse phase de préparation", a-t-elle confié. "Très honnêtement, les critiques que j'ai pu lire, on s'en fout complètement. J'ai envie de dire à ces personnes qui taclent le casting : ‘Vous nous enlèverez pas le quart du plaisir qu'on a eu à faire cette émission’", a-t-elle fermement poursuivi. Et de conclure : "Dans la vie, on est toujours le ringard de quelqu'un donc il n'y aucun problème à ce niveau-là me concernant". Triomphante, Laurence Boccolini est bien dans ses baskets.

Par Laura C-M