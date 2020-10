Mask Singer : les confidences d’Itziar Ituño (La Casa de Papel) sur sa participation

Itziar Ituño a rejoint le casting de "Mask Singer" le temps du prime du samedi 24 octobre sur TF1. Alors qu’elle concourrait hors compétition en tant que star internationale, c’est dans le costume de La Ballerine qu’elle est apparue. Itziar Ituño a chanté "Million Reasons" de Lady Gaga. Et les jurés – Alessandra Sublet, Kev Adams, Anggun et Jarry – ne s’y sont pas trompé en désignant d’abord deux actrices de la série Netflix "La Casa de Papel". Dans un des portraits qui lui était consacré, l’actrice déclarait : "Avec mes camarades depuis cinq ans nous évoluons costumés et masqués. (…) Je vais vous donner un dernier indice : venez avec moi et braquons une banque !" L’interprète du personnage de Lisbonne a été démasquée par Jarry. Cette dernière s’est confiée au Parisien ce lundi 26 octobre sur sa participation.

Un choix qu’elle ne regrette pas !

Itziar Ituño qui connaît un succès mondial grâce à la série espagnole a hésité avant de participer au programme. "J’étais impressionnée. Je me considère comme une actrice, même si j’ai un groupe de musique. J’avais peur" confie l’actrice. Puis elle ajoute, "Finalement c’était une super expérience et je la referais sans réfléchir". Quant à sa préparation, c’est chez elle et seule qu’elle s’est entraînée "en répétant des milliers de fois". Et pour le choix du costume, elle n’a pas hésité. "On m’a proposé quatre modèles. Mais la ballerine a été une évidence parce que j’ai fait du ballet jusqu’à 19 ans". Itziar Ituño confie que la danse a toujours fait partie de sa vie. Elle tourne actuellement la saison 5 de "La Casa de Papel" à Madrid "dans les studios Netflix". L’actrice fait une confidence pour les fans impatients : "Le scénario est top secret mais ça va être une vraie bombe"…

Par Valentine V.