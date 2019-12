Mask Singer : qui se cache derrière la licorne ? Le point sur les indices

"Douce et féerique mais aussi très rock", la licorne a ébloui les enquêteurs à chacune de ses prestations. Lors de la finale de "Mask Singer" ce vendredi 13 décembre, les téléspectateurs vont pouvoir découvrir son identité tout comme celles qui se cachent sous les costumes du paon, de l'aigle et du panda. En attendant, les interrogations fusent. Si la licorne a prouvé qu'elle avait le sens du show en reprenant Beyoncé, les Beatles et Queen face à Kev Adams, Anggun, Jarry et Alessandra Sublet, ce n'est pas un hasard. À travers les indices récoltés dans ses portraits, le personnage a dévoilé sa passion pour le chant. "J’aime chanter depuis toute petite. Faire des vocalises comme une diva a toujours été une passion. De là, où je viens j’aurais pu devenir cantatrice d’opéra mais le destin en a décidé autrement", a raconté la licorne.



"Vous me voyez depuis très longtemps sur le petit écran"

Alors que cette célébrité a fait partie d'un groupe dont plusieurs membres "ont eu un parcours prodigieux", sa voix est aussi connue pour avoir été à la radio. Absente des ondes actuellement, la licorne est "connue pour [son] franc-parler et [sa] gouaille". "On m'a souvent prise pour une tigresse mais j'aime aussi amuser le public", a assuré la personnalité qui a "changé la vie de beaucoup de gens", sans pour autant prendre "la grosse tête". "J’adore les films et les séries, j’aime toutes les histoires mais j’aime surtout les écrire. Dans ma carrière, je me suis glissée dans la peau de nombreux personnages", a ajouté la licorne sur sa carrière qui semble très riche : "Vous me voyez depuis très longtemps sur le petit écran et vous m’avez vue aussi sur le grand !". Tous ces indices ont dirigé les enquêteurs à mentionner les noms de Laurence Boccolini, Sandrine Quetier et Claudia Tagbo. Mais l'animatrice de TF1, passée par Les Grosses Têtes et apparue au cinéma, semble être la réponse la plus convaincante, celle-ci ayant changé la vie de nombreux candidats avec ses jeux télévisés.

Par Marie Merlet