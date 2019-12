Mask Singer : qui se cache derrière le panda ? Le point sur les indices

Lors de la finale de "Mask Singer" ce vendredi 13 décembre, les téléspectateurs vont découvrir qui se cache sous les costumes de la licorne, du paon, de l'aigle et du panda. En attendant, les interrogations fusent autour de leur identité. Depuis le début du programme, les enquêteurs composés de Kev Adams, Anggun, Jarry et Alessandra Sublet ont pu récolter plusieurs indices et développer leurs hypothèses. Que sait-on à propos du panda ? Dans ses portraits, le personnage indique avoir baigné dans la musique, plus précisémment dans l'univers du rap. "Toute mon adolescence, j’ai baigné dans le rap. Mes nuits, c’était direction les soirées hip-hop et mes journées, rendez-vous avec les potes pour faire du breakdance. Les pas de danse, ça me connaît", a raconté la personnalité qui précise que "des millions de français ont [sa] voix dans leur playlist".

"Je suis loin d'être une petite princesse"

Lors de ses passages en interprétant Can’t stop the feeling de Justine Timberlake puis La boulette de Diam’s, le panda a conquis les enquêteurs. L'artiste, passé par une comédie musicale, a "eu la chance de rentrer dans la cour des grands très jeune", et a été "inspiré par de grandes pointures". "MC Solaar, Passi ou encore IAM, ils m’ont tous énormément influencés. Et un jour, j’ai eu l’occasion de travailler avec eux", a ajouté la célébrité. Devant ces descriptions, les enquêteurs penchent pour une chanteuse. Et la réponse d'Angunn pourrait être la bonne en pensant à Julie Zenatti. La chanteuse a en effet déjà travaillé avec Akhenaton, MC Solaar et IAM. "J'ai passé à un concours de télévision mais j'en ai refusé un autre, trois fois. Personne ne me dicte mes codes. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans ma carrière mais je suis loin d'être une petite princesse", a détaillé le panda sur son parcours.

Par Marie Merlet