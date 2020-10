Mask Singer : une saison 3 est-elle déjà en route ?

Anthony Meunier - producteur de "Mask Singer" - s'est confié dans une longue interview accordée à "La Lettre Audio". Dans cet entretien, en plus d'avoir révélé les nouveautés de cette saison 2, il a expliqué comment la production s'est adaptée aux contraintes sanitaires liées au coronavirus pour le tournage de l'émission. "Le confinement a été compliqué parce que nous étions dans une incertitude totale. Les ateliers pour la partie du casting que nous avions déjà étaient à l'arrêt", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Ensuite, nous avons eu des problèmes d'approvisionnement une fois le déconfinement arrivé. Tout cela a été très compliqué. Nous avons dû décaler les dates de tournage plusieurs fois. Les célébrités que nous avions castées pour cette 2e saison n'étaient donc plus sûres de pouvoir participer à l'émission pour des raisons de planning évidentes. Bref, toutes nos certitudes se sont envolées à cause du Covid. Mais finalement, tout s'est bien goupillé. Nous avons réussi à nous en sortir en décalant la production un peu dans le temps, ce qui nous a laissé plus de temps afin de peaufiner les modifications que nous voulions apporter à l'émission. Et nous sommes très contents parce que le résultat est au-delà de nos espérances".

Une saison 3 sur les rails ?

Pour cette édition 2020 de "Mask Singer", Camille Combal a repris les rênes de l'émission. Quant au jury, il reste inchangé. Les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Jarry, Anggun, Alessandra Sublet et Kev Adams. Lors du premier prime, deux personnalités ont été révélées. Ainsi, Laure Manaudou se cachait derrière le costume du loup. Quant à Frédérique Bel, c'est sous les traits de la bouche qu'elle a enflammé le plateau de l'émission.

Alors qu'il y a encore dix identités à trouver, Anthony Meunier s'est confié sur l'avenir du programme. A-t-il commencé à travailler sur la saison 3 ? "Bien sûr. Je travaillais déjà sur la 2e de 'Mask Singer' durant la première", a-t-il répondu à "La Lettre Audio". Et de poursuivre : "Ne serait-ce que pour le casting parce que beaucoup de personnalités ont des agendas qui sont prêts un an à l'avance. Donc oui, nous travaillons déjà sur la suite. Nous aurons donc peut-être la chance de pouvoir de nouveau caster les personnalités qui ont été obligées d'annuler cette saison à cause de la crise sanitaire".

Par Clara P