Masterchef : Yves Camdeborde évoque son salaire "indécent" de l'époque (Exclu vidéo)

C'est la rentrée sur Non Stop People. Jordan de Luxe a repris les commandes de son émission "L'instant de Luxe" avec une version rallongée. Lundi 31 août, il a reçu Marion Game, l'actrice de la série phare de M6, "Scènes de ménages". Elle s'est confiée sur différents sujets, notamment sur sa grande peur de la maladie. "Si on a la chance d'avoir la santé, on la cultive", a-t-elle confié. Elle a aussi révélé porter des perruques. "Oui, je tourne avec des perruques. Pour une raison majeure, professionnelle, c'est que c'est raccord (...) La perruque, c'est tout le temps pareil, donc on est raccord", a-t-elle expliqué.

"L'argent, ça me saoule"

Pour son deuxième numéro de "L'instant de Luxe", Jordan de Luxe a reçu Yves Camdeborde. Dans un premier temps, le présentateur a voulu savoir combien il gagnait par émission de "Masterchef". Pour rappel, le chef a été juré de l'émission culinaire pendant quatre saisons, de 2010 à 2013. "Je ne vous dirai pas la somme parce que c'est indécent", a-t-il répondu. Il a finalement accepté de faire quelques révélations. "Je doublais mon année (...) Mon fils est parti pendant deux ans au Japon. C'est un contrat qu'on signe pour une saison, mais je ne vous dirai pas la somme, c'est indécent", a-t-il continué.

Il a ensuite confié avoir un rapport "très particulier" avec l'argent. "Je n'aime pas l'argent. C'est quelque chose qui me perturbe, si je peux vivre sans, ça m'irait", a-t-il confié. Et de poursuivre : "Je ne suis pas à l'aise avec l'argent (...) Ça me saoule (...) J'ai vu mon père à la ferme pendant des années faire du troc. La valeur du travail, de rendre service, ça me conviendrait parfaitement".

Par Non Stop People TV