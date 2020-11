Mathieu Johann (Star Ac) : cet "enfer" qu'il a vécu après sa rupture avec Clémence Castel (Exclu vidéo)

Fin août, Jordan de Luxe a fait sa rentrée sur Non Stop People aux commandes de "L'instant de Luxe", l'émission qu'il présente sur la chaîne. Il y reçoit quotidiennement une personnalité pour parler avec elle de son actualité, mais aussi des moments forts de sa carrière. L'aspect "vie privée" y est aussi abordé. Ainsi, ce vendredi 20 novembre, le présentateur a échangé avec Mathieu Johann. Souvenez-vous : il a participé en 2004 à la quatrième saison de la "Star Academy" aux côtés, entre autres, de Grégory Lemarchal.

Pendant sa participation à l'émission, Mathieu Johann était parvenu à se hisser jusqu'en demi-finale. Il avait été éliminé par Grégory Lemarchal, vainqueur de cette édition face à Lucie Bernardoni. L'année suivante, il a fait partie de la tournée regroupant les principaux candidats du télé-crochet. Ses fans avaient pu découvrir son premier album baptisé "Le bonheur" en 2008, avec une tracklist composé de 14 titres.

"Elle a voulu changer de vie"

Face à Jordan de Luxe, Mathieu Johann est revenu sur son passage dans la "Star Academy", mais pas seulement. Il a également évoqué sa séparation d'avec Clémence Castel, gagnante de la saison 5 de "Koh-Lanta" en 2005. Une rupture survenue en 2018. "Elle est partie. Elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie (...) Elle n'est pas partie du jour au lendemain (...) Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ça a été très dur", a-t-il dit. Et de poursuivre : "J'ai beaucoup de tendresse pour elle. C'est quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est la maman de mes enfants, et ils savent à quel point je respecte leur maman".

Mais cette rupture a été difficile, comme il l'a expliqué ensuite. "Ça a été six mois de dépression. J'ai perdu 15 kilos (...) Six mois d'enfer, parce que je ne m'y attendais pas (...) C'était terrible parce que j'avais mes deux petits garçons, je m'imaginais vraiment vivre avec elle toute ma vie (...) Ça a été très violent pour moi", a-t-il confié. Depuis, Mathieu Johann a retrouvé quelqu'un de "formidable" et "brillante" en la personne de Badia, une psychologue.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV