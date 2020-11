Mathieu Johann (Star Academy) sans revenu, comment fait-il pour s'en sortir ? (Exclu vidéo)

Pour le dernier numéro de la semaine de son émision "L'instant de Luxe", Jordan de Luxe a reçu Mathieu Johann, ex-candidat de la "Star Academy" en 2004, saison à laquelle il a participé avec Grégory Lemarchal, le grand gagnant de cette édition. Dans un premier temps, le chanteur a accepté de revenir sur sa rupture d'avec Clémence Castel, la gagnante de "Koh-Lanta" en 2005, survenue il y a deux ans. "Elle est partie. Elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie (...) Elle a rencontré quelqu'un d'autre. Ça a été très dur", a-t-il confié.

Une séparation qui a laissé des traces. "Ça a été six mois de dépression. J'ai perdu 15 kilos (...) Six mois d'enfer, parce que je ne m'y attendais pas (...) C'était terrible parce que j'avais mes deux petits garçons, je m'imaginais vraiment vivre avec elle toute ma vie (...) Ça a été très violent pour moi", a-t-il continué.

350 000 euros pour la "Star Ac"

Dans la suite de cet entretien, Mathieu Johann a évoqué sa situation financière. "En ce moment, je ne gagne plus rien. Grâce à la politique, je peux vivre. Si je n'avais pas la politique, je serais au RSA. Je n'ai plus aucun revenu, je ne touche plus rien (...) Je suis passé d'un bon train de vie, à plus rien", a-t-il lâché. Il a rappelé avoir gagné 350 000 euros grâce à sa participation à la "Star Academy". Une somme qu'il a utilisée pour offrir une maison à sa maman et pour faire des cadeaux à ses proches.

Mathieu Johann a aussi produit l'album hommage à Grégory Lemarchal baptisé "Restons amis" grâce à l'argent que sa maman lui a laissé après son décès. "Ça coûte 60 000 euros de le produire. Tout est au profit de l'association (...) On en a vendu à peu près 5500. Il faut en vendre 10 000 pour rentabiliser le projet. Au-delà des 10 000 euros, on pourra verser de l'argent à l'association", a-t-il précisé.

Confidences exclusives. Ne pas reprendre sans citer "L'instant de Luxe" sur Non Stop People.

Par Non Stop People TV