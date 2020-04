Mathieu Kassovitz prépare une nouvelle série sur le sexe

Ce soir signe le grand retour de la série à succès de Canal+, Le bureau des Légendes, pour une cinquième saison. Mathieu Kassovitz, condamné pour injures envers la police, est passé derrière la caméra pour la première fois avec cette série suite à la mort de son personnage Malotru, en saison 4. "Je n'ai pas réalisé d'épisodes en entier, mais j'ai donné des coups de main sur certains" confiait-il à Allociné.

Et il semblerait que cette casquette de réalisateur lui aille parfaitement. Et pour cause, il a déjà une idée de série derrière la tête. Il s'est confié à nos confrères du Journal du Dimanche sur ses différents projets à venir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne risque pas de s'ennuyer.

une nouvelle série en préparation

Mathieu Kassovitz qui a soutenu Roman Polanski, serait en train de réfléchir à une nouvelle série, mais cette fois-ci, basée sur le sexe. "Comme on est mieux jamais mieux servi que par soi-même, je me suis attelé à mon propre projet de série. Je tiens un truc très fort, qui donnera un coup de pied, salutaire en ce moment, dans les couilles de beaucoup de monde : une série ethnologique sur le sexe".

Il ajoute ensuite : "Vous avez déjà vu des obèses ou des handicapés faire vraiment l’amour au cinéma ? C’est la chose la plus naturelle du monde, mais c’est celle qu’on cache le plus aux autres par peur d’être jugé. Je veux montrer comment les gens s’habillent le jour et jouissent la nuit. Vu le sujet, j’ai de quoi tenir 30 saisons !"

Par J.F.