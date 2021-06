Mathieu (L'amour est dans le pré) : son inquiétant message sur l'état de santé de sa maman

Le 14 septembre dernier, M6 lançait la 15e saison de "L'amour est dans le pré". Karine Le Marchand avait sillonné les routes de France à la rencontre de 13 nouveaux agriculteurs. Ainsi, le jour du lancement de l'émission, les téléspectateurs avaient retrouvé les célibataires à la recherche de l'amour. Parmi eux, Mathieu, un célibataire d'une trentaine d'années à la recherche de l'homme de sa vie. Lors de son speed-dating, il avait eu un véritable coup de coeur pour Alexandre, un jockey de 25 ans. Il avait également convié Johnny sur son exploitation. Mais au fil du temps, ses sentiments pour Alexandre s'étaient développées et des premiers gestes tendres avaient été échangés. Après le départ de Johnny, Mathieu et Alexandre ont pu se rapprocher. Depuis la fin du tournage, ils ne se quittent plus.

Peu après la diffusion de "L'amour est dans le pré", les deux amoureux ont ouvert un compte Instagram commun. Ils y postent des photos et vidéos de leur quotidien. Ainsi, en décembre dernier, Alexandre a posté une touchante déclaration d'amour à sa moitié. "Parce que je t'aime Math et que je tenais à te le redire, alors merci d'être qui tu es. Merci de faire ce que tu fais, Merci d'aimer comme tu aimes, Merci de te laisser aimer comme j'ai envie de t'aimer. N'oublies pas de prendre soin de toi. Love for love. Alex ton bébé".

"Je vais prier pour votre maman"

Ce mardi 15 juin 2021, un message posté par Mathieu sur Instagram a inquiété ses fans. En effet, l'ancien participant à "L'amour est dans le pré" a annoncé que l'état de santé de sa maman n'était vraiment pas au beau fixe. "MAMAN... Tu es aujourd'hui entre la vie et la mort, nous sommes effondrés avec Nono... Je ne conçois pas la vie sans toi... Alors, tu vas te battre pour moi, pour nous... On t'aime tant..." a-t-il posté. Si l'éleveur de taureaux n'a pas précisé de quoi sa maman souffrait, il a pu compter sur les messages de soutien de sa communauté. "Je vais prier pour votre maman. De tout cœur avec vous. Elle va se battre car elle sait combien elle est importante pour vous et vos proches... Ne jamais perdre espoir", a posté une internaute. "Courage à vous", a poursuivi un autre.

En janvier dernier, Mathieu s'était déjà inquiété de l'état de santé d'un de ses proches. Il s'agissait de sa soeur Noémie, hospitalisée à cause du coronavirus (voir photo ci-dessous). "Elle était pourtant de celles qui faisaient le plus attention, allant même à désinfecter ses chaussures à chaque fois. Mais dans l'exercice de son métier d'infirmière, elle a contracté cette merde et contre toute attente, cela ne se passe pas comme espéré. Alors je le redis, prenons soin des autres et de nous même", postait-il.

