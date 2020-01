Mathilde Seigner dans Sam : pourquoi elle a quitté la série après la saison 1 ?

En mai dernier - alors en pleine promotion du film "Ni une ni deux" - Mathilde Seigner s'était livrée dans une interview accordée à Paris Match sur son rapport avec les hommes. "Je n'ai jamais été une grande amoureuse. Je ne suis pas très gentille avec les hommes. Laurent Gerra (NDLR : avec lequel elle a été en couple entre 1998 et 2001) disait que j'étais attachiante. Je ne suis pas du genre geisha. J'ai toujours eu tendance à un peu dévaloriser les hommes avec qui j'étais. Je ne leur laisse rien passer", expliquait-elle.

Dans ce même entretien, elle évoquait également son compagnon actuel, le cameraman Mathieu Petit, avec lequel elle file le parfait amour depuis 2006. "Je ne lui laisse rien passer non plus, mais comme il est solide, il tient la route. C'est un papa merveilleux et, en plus, très talentueux". Ensemble, ils ont eu un garçon prénommé Louis.

"Je suis effondrée"

En attendant de la retrouver au cinéma dans "Un tour chez ma fille" du réalisateur Éric Lavaine, Mathilde Seigner a incarné le rôle-titre dans la série "Sam" lancée en 2016 sur TF1. Mais une fois le tournage terminé, l'actrice n'a pas souhaité rempiler pour une deuxième saison. En cause : le décès brutal à 50 ans de Valérie Guignabodet, la réalisatrice de la première saison de la série. "Avant même le décès de Valérie, j'avais décidé de ne pas tourner de suite, car le tournage m'avait beaucoup trop fatiguée", confiait-elle au Parisien.

Et de poursuivre : "J'ai accepté parce que c'était Valérie". Dans les colonnes de Gala, Mathilde Seigner avait exprimé sa tristesse à la suite de la disparition de son amie de longue date. "Cela fait presque deux mois qu'elle est partie et je ne réalise toujours pas. Je suis effondrée". Pour rappel, Valérie Guignabodet est décédée en février 2016 d'une crise cardiaque. Mariée en 2013 au producteur Emmanuel Chain, elle a laissé derrière elle une fille qui était à l'époque âgée de 18 ans.

