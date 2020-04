Matthieu Delormeau aimerait avoir un enfant, mais cela s'annonce compliqué

En ces temps de coronavirus et de confinement, le temps passé chez soi pousse certains à se mettre à la méditation ou au yoga. Tout est bon pour se trouver une routine. Les animateurs télé et les people ne coupent pas à la règle du "restez chez vous". Ainsi, Cyril Hanouna depuis le début du confinement anime son émission "TPMP" devenue "Ce soir chez Baba" depuis son canapé avec ses chroniqueurs en visioconférence. D'ailleurs Matthieu Delormeau est un des premiers à s'offusquer de ces Français qui sortent se promener et faire du jogging. Très préoccupé par le sujet, il a déjà par le passé poussé un coup de gueule contre ceux qui ne respectaient pas le confinement.

Matthieu Delormeau a changé d'avis sur la paternité

Ce jeudi 9 avril, alors que Cyril Hanouna blaguait sur la vidéo d'un enfant qui donnait des coups de tête à un sachet en plastique, la discussion a tourné sur la vie de famille et l'envie ou pas d'avoir des enfants. Quand il a interrogé Matthieu Delormeau pour savoir s'il avait envie de fonder une famille, ce dernier ne s'est pas dérobé. "Dis la vérité", lui intime l'animateur de C8. "Aujourd'hui oui, j'adorerais, mais avant pas du tout", répond tout de go le chroniqueur de 46 ans. Mais il ne se fait guère d'illusion... "On va être très honnête, il faut 1- trouver la personne, donc attendre au moins un an pour voir si on s'entend bien. 2- adopter c'est très compliqué, il faudrait lancer une GPA, ça prend un an. Encore un an pour l'avoir. Bref, j'aurai 50 ans quand je l'aurai, j'ai un doute", confie Matthieu Delormeau. Ce dernier estime qu'il lui reste "deux, trois ans", pour assouvir son désir de paternité. Après, il sera trop tard.

Par Mélanie C.