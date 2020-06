Matthieu Delormeau : Après Pierre-Jean Chalençon, il tacle Line Renaud à son tour

Lundi 15 juin, les fans de Johnny Hallyday et ses proches ont eu une pensée particulière pour lui et pour cause : le chanteur aurait fêté ses 77 ans. De nombreux hommages ont afflué sur les réseaux sociaux, dont celui fait par Line Renaud sur Twitter. "Mon Johnny. Tu aurais eu 77 ans aujourd'hui. Pour moi, pour nous, tu es toujours là", postait-elle. Un tweet qui a fait réagir Pierre-Jean Chalençon : "Tu le rejoins quand ?" a -t-il posté, provoquant une onde de choc chez les internautes. L'acheteur de l'émission "Affaire Conclue" a poursuivi en qualifiant l'actrice de "sorcière" et de "méchante". "Je lui rends la monnaie de sa pièce", a-t-il continué.

Contacté en exclusivité par Non Stop People, Pierre-Jean Chalençon est revenu sur son tweet. "Qui aime bien, châtie bien. Line Renaud, je l'ai rencontrée, il y a très longtemps. Après on peut faire des boutades. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, c'est terrible. On est devenu des criminels", a-t-il dit, affirmant que Line Renaud "a beaucoup d'humour". Et de poursuivre : "Je n'ai aucun problème vis-à-vis d'elle. Je l'embrasse et voilà, affaire classée si je puis dire".

"Elle a son petit caractère"

Dans "C que du kif !" sur C8, Cyril Hanouna est revenu sur le dérapage de Pierre-Jean Chalençon vis-à-vis de Line Renaud. Il a ainsi fait savoir à ses chroniqueurs que France 2 a rappelé à l'ordre l'acheteur de l'émission "Affaire Conclue", d'après les informations qu'il a recueillies. "France 2 est énervé par les attitudes de Pierre-Jean Chalençon", a-t-il poursuivi. Si Valérie Benaïm a jugé son message "très, très, très inélégant", Jean-Michel Maire l'a qualifié d'"odieux".

Quant à Matthieu Delormeau, le chroniqueur n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Line Renaud, révélant son mauvais caractère. "Je pense qu'il aurait dû faire comme vous, c'est-à-dire dire : 'Pardon, je ne m'excuse pas, c'était déplacé, mais voilà les raisons pour lesquelles je l'ai dit'. Ce n'est pas la femme la plus sympathique qui existe. Elle a son petit caractère. Le tweet est odieux, on est d'accord, mais il aurait dû dire ce qu'il a vécu avec elle", a-t-il déclaré.

Par Non Stop People TV