Matthieu Delormeau : cette grande actrice dont il a été l'assistant et qui l'a viré

Début janvier, Cyril Hanouna reprenait les commandes de son émission "Touche pas à mon poste" diffusée sur C8. Ses chroniqueurs en avaient profité pour raconter leurs fêtes de fin d'année, mais aussi pour révéler leurs bonnes résolutions pour 2020. Ainsi, Matthieu Delormeau n'avait pas hésité à prendre la parole sur ce sujet. "Je n'ai jamais été aussi en forme. Je suis bien et tout ça, et là je suis prêt à vivre l'amour. J'ai plein de résolutions : un peu de yoga pour me calmer, l'amour (...), ciné, théâtre. Et puis j'ai l'impression que l'avenir s'ouvre", confiait-il.

Il en avait également dit plus sur sa vie amoureuse, révélant qu'il était célibataire quelques mois après avoir partagé sur Instagram un cliché sur lequel il tenait la main d'un mystérieux inconnu. Une histoire d'amour qui ne semble donc plus d'actualité.

Assistant de Virginie Efira

Un an après son arrivée dans l'équipe de "Touche pas à mon poste" sur C8, Matthieu Delormeau avait dû faire face aux révélations de Virginie Efira. L'actrice avait été invitée dans l'émission de Cyril Hanouna pour promouvoir le film dans lequel elle était à l'affiche, à savoir "Et ta soeur". Elle avait confirmé l'information selon laquelle Matthieu Delormeau avait été son assistant, le qualifiant de "gentil" et de "très compétent". Mais leur collaboration n'a pas duré puisque la comédienne l'a viré. "Il débordait d'ambition, il était persuadé qu'il serait célèbre un jour, j'ai bien fait de le virer", lâchait-elle.

Virginie Efira n'avait pas hésité également à dévoiler une anecdote sur l'ex-animateur de NRJ12. "Je me souviens que tu m'avais dit qu'un jour tu serais connu toi aussi, et tu refaisais le générique de l'émission de Patrick Sabatier, 'Avis de recherche'", lâchait-elle. Ce à quoi le chroniqueur avait répliqué maladroitement en parlant de l'actrice : "Elle arrivait juste de Belgique et M6 lui avait confié des primes. Elle était aussi jolie, elle était un peu plus bouboule. Aujourd'hui, elle est magnifique, à l'époque, elle était très belle. Elle était très nature. Elle rêvait de faire du cinéma et je suis ravi pour elle qu'elle ait réussi", disait-il.

Par Non Stop People TV