Matthieu Delormeau en dispute avec son père, il se confie

Cyril Hanouna avait expliqué qu'en raison du confinement, Touche Pas à Mon Poste aurait lieu dans son salon. C'est donc chez lui que de nombreux téléspectateurs se sont donné rendez-vous ce mardi pour suivre cette émission très particulière.

Et il semblerait que confinement ait donné envie à Matthieu Delormeau, reconcilié avec Bernard Montiel, de se confier. Le chroniqueur a révélé que depuis deux ans maintenant, il est en dispute avec son père. Et la réconciliation à l'air plutôt compliquée.



Cyril Hanouna lui a demandé s'il avait eu son père au téléphone "tu l'as eu ton papa depuis la crise?", ce à quoi il a répondu "Non, on est fâché".

"T'as pas pris de nouvelles ? Non mais attendant, franchement ! Je veux que tu appelles ton papa" lui ordonne l'animateur. "Je le ferai, on est très fâché depuis deux ans et c'est bête parce qu'on se dit toujours qu'avec le temps qui passe, bah en fait la réconciliation sera un jour sur un lit d'hôpital".

"j'ai peut-être raté quelque chose"

L'animateur a également cherché à comprendre d'où venait cette dispute qui dure depuis plusieurs années maintenant. "C'est compliqué. J'ai perdu ma mère il y a longtemps. Pour des histoires de famille, de bêtises. Il a son caractère, moi aussi. Et puis il est orgueilleux parce que c'est mon père, moi aussi."

Il ajoute ensuite : "Et puis il vieillit, il a un certain âge. Et puis tu as qu'une trouille, c'est qu'un jour tu aies un coup de téléphone. Enfin voilà, le temps passe. Tu sais, quand on commence à vieillir, les réunions de famille, c'est toujours lors d'un enterrement".



Matthieu Delormeau qui a reçu un beau cadeau de Cyril Hanouna, semble malgré tout près à réfléchir et à pourquoi pas, se réconcilier avec son père. "Quand t'es seul chez toi et que tu fais un peu le point et que tu te rends compte que tout d'un coup tu parles plus d'argent, tu parles plus de ta boîte parce que tu as fermé ta boîte, tu parles plus de ta voiture et de tout ce qui est futile et que tu reconcentres sur vraiment l'essentiel, tu te rends compte que l'essentiel, c'est quand même la famille et les gens que t'aimes".

Il conclut ensuite, avec beaucoup d'émotion : "Là tu te dis "effectivement, j'ai peut-être raté quelque chose. Le temps passe, ne se rattrape pas. On peut tout perdre. Ces périodes-là nous rappellent à quel point on est très seul et à quel point tout ce qu'on fait dans la vie, c'est futile et on en oublie avec les journées l'essentiel. Et je reconnais que l'essentiel, c'est la famille".

Par J.F.