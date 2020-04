Matthieu Delormeau fâché avec son père : ce qu'il envisage de faire après le confinement

Le 17 mars dernier, lors d'une nouvelle allocution aux Français, Emmanuel Macron a annoncé des mesures inédites pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ainsi, il a demandé à la population de rester chez soi. Un confinement qui, en plus d'avoir un impact sur le quotidien des Français, a bouleversé le PAF. En effet, depuis l'annonce du chef de l'État, Cyril Hanouna propose aux "fanzouzes" une nouvelle version de son émission "Touche pas à mon poste" qu'il a baptisée "Ce soir chez Baba" et qu'il présente chez lui, en direct.

Lors du tout premier numéro diffusé sur C8, Matthieu Delormeau s'était confié sur sa vie personnelle, plus particulièment sur ses rapports difficiles avec son père avec qui il est en froid depuis deux ans. "On est très fâché depuis deux ans et c'est bête parce qu'on se dit toujours qu'avec le temps qui passe... En fait, la réconciliation sera un jour sur un lit d'hôpital", confiait-il à Cyril Hanouna. Il a ensuite précisé l'origine de cette brouille. "Pour des histoires de famille, de bêtises. Il a son caractère, moi aussi. Puis il est orgueilleux parce que c'est mon père, moi aussi", a-t-il continué.

"Pour l'instant, c'est compliqué"

Mardi 31 mars, dans un nouveau numéro de "Ce soir chez Baba", une téléspectatrice a souhaité poser une question à Matthieu Delormeau, revenant sur le témoignage qu'il a livré sur son père il y a quelques jours. "Si tu devais dire un mot juste à ton papa qui te regarde, tu lui dirais quoi ?" lui a-t-elle demandé. Ce à quoi le chroniqueur a répondu : "Comme beaucoup de gens, au début, j'ai pris un coup sur la tête moral avec ce confinement. Tu ne sais pas où tu vas, tu t'éloignes un peu. Puis après, tu t'organises une vie, tu rebondis un peu. C'est ce qui m'est arrivé", a-t-il commencé.

Et de poursuivre : "Avec mon père, pour l'instant c'est compliqué. S'appeler c'est bizarre, se voir, on ne peut pas bouger. J'ai des nouvelles par des gens de la famille, je sais qu'il est confiné aussi, que le temps passe, qu'il vieillit. Ça fait beaucoup réfléchir (...) et ça permet de voir ses propres erreurs. À la fin de tout ça, ça me permettra, à mon avis, de faire un pas, de nettoyer quelque chose qui ne se nettoyait pas".

Par Non Stop People TV