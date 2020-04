Matthieu Delormeau : fiévreux, il quitte TPMP en plein direct

En pleine pandémie de coronavirus, le gouvernement français a mis en place de nombreuses mesures. Depuis plus d’un mois et demi, chaque citoyen est confiné et doit respecter des gestes barrières. Par exemple tenir une distance d’un mètre entre chaque personne dans un magasin, porter un masque, tousser dans son coude… Afin de respecter ces mesures, l’émission TPMP s’est transformée en une version confinée appelée "Ce soir chez Baba". Cyril Hanouna présente son talk-show depuis son domicile avec les chroniqueurs et invités en direct en visioconférence. Ce jeudi 30 avril, alors que Jean-Luc Lahaye était présent virtuellement pour répondre à ses déclarations chocs de la veille, Matthieu Delormeau n’a pu rester tout le long de l’émission car il était souffrant…

Cyril Hanouna a alors donné des nouvelles du chroniqueur

Pendant les explications de Jean-Luc Lahaye, Matthieu Delormeau qui a dézingué Karine Le Marchand a dû sortir en plein direct le temps de se moucher mais n’est pas revenu. Cyril Hanouna a alors donné de ses nouvelles. "Il vient de m'envoyer un petit sms. Matthieu a de la fièvre. C’est ce qu’il m’a dit, je viens d’échanger avec lui. Il transpire, il a une petite crève. Il m’a dit qu’il va appeler Jimmy Mohamed. On espère que Matthieu va aller mieux. On lui fait de gros bisous à mon Matthieu d’amour". Puis l’animateur précise : "Quelqu’un va lui déposer des antibiotiques devant chez lui". La question se pose alors, aurait-il contracté le coronavirus ? Via son compte Twitter, le chroniqueur a informé ses fans de son état de santé et a été rassurant. "Les amis. Pas de covid mais là c’est grosse crève et fièvre. Désolé".

Les amis. Pas de covid mais là c’est grosse crève et fièvre. Désolé. #tpmp — Matthieu Delormeau (@Mdelormeau) April 30, 2020

