Matthieu Delormeau partira à Londres avec Cyril Hanouna rencontrer Margot Robbie

Le mercredi 5 février sortira le film "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn". Margot Robbie y reprend son rôle d'Harley Quinn. Le personnage DC Comics avait déjà fait une apparition dans le film à succès Suicide Squad où Margot Robbie avait marqué les esprits. D'où l'idée de créer un film où son personnage d'Harley Quinn serait l'héroïne principale. Au départ, Cyril Hanouna devait rencontrer Margot Robbie à Paris dans le cadre de la promo autour du film "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn", mais cela ne s'est pas fait. "Ca fait des semaines et des semaines qu'on devait se rencontrer amicalement elle et moi. Elle devait venir à Paris, puis nos attachées de presse ont convenu d'un rendez-vous à Londres", annonce Cyril Hanouna en préambule sur le plateau de "TPMP" ce mercredi 22 janvier. Pour savoir qui l'accompagnera à Londres, les chroniqueurs jouent au jeu des boiboites cinéma.

MAtthieu delormeau Déjà gagnant au jeu des boiboites de Noël

Les chroniqueurs doivent choisir entre dix boîtes. Certaines contiennent des gages tous liés au cinéma (se maquiller comme The Mask, faire la momie etc.) tandis que l'une d'entre elle contient le ticket gagnant pour partir à Londres. Au terme d'un suspense de près de 30 minutes, c'est Matthieu Delormeau qui choisit la bonne boîte, la numéro dix ! C'est donc lui qui partira mardi 28 janvier à Londres pour voir Margot Robbie. Matthieu Delormeau devrait jouer au loto, car il gagne souvent à ce type de jeu. Le 19 décembre dernier, il a ainsi gagné au jeu des boiboites de Noël un prime sur C8 qui se déroulera le 13 février. Un lot dont il rêvait depuis très longtemps. Pas mal !

Par Mélanie C.