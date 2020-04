Matthieu Delormeau : pourquoi le maintien du Tour de France le choque

Avec le confinement, le quotidien des Français est chamboulé. Mais le PAF aussi est impacté par cette mesure inédite mise en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis le 17 mars - date à laquelle Emmanuel Macron l'a annoncée - Cyril Hanouna présente "Touche pas à mon poste" en direct, chez lui. Il a d'ailleurs proposé aux téléspectateurs une nouvelle version de son show phare en le rebaptisant "Allo Baba". Avec ses chroniqueurs, il continue de commenter l'actualité. Et ces derniers jours, elle a été marquée par le report du Tour de France initialement prévu du 27 juin au 19 juillet.

Les nouvelles dates de l'évènement ont été annoncées le mercredi 15 avril par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. "Les nouvelles dates du Tour de France seront du samedi 29 août au dimanche 20 septembre sur le parcours tel qu'il était prévu puisque j'ai eu au téléphone 49 élus du parcours du Tour de France et tous et toutes m'ont dit : 'Oui, nous serons là'. Nous travaillons depuis plusieurs semaines avec les services de l'Etat évidemment, en lien aussi avec les familles du cyclisme (...) Je vous confirme que le Tour aura lieu deux mois plus tard qu'à l'ordinaire, il n'a jamais lieu aussi tard dans l'histoire", a-t-il confié au journal de 13 heures sur France 2.

"C'est vraiment une honte"

Cyril Hanouna a demandé à ses chroniqueurs s'ils comprenaient le maintien du Tour de France. "Tous les autres sports peuvent se faire en été, en hiver. Ils sont obligés de le faire dans une période qui est limitée entre mai et octobre. S'ils ne veulent pas l'annuler, ils sont obligés de se mettre dans ce créneau, c'est vrai que c'est compliqué", a confié Jean-Michel Maire dans "Allo Baba".

Matthieu Delormeau a eu un avis plus cash sur la question. "Je trouve que c'est très choquant, c'est vraiment une honte parce qu'on pourrait faire tous les sports actuellement sans spectacteur. On pourrait faire 'Roland Garros' à huis clos, la Formule 1 sans spectacteur (...) On est en train de montrer aux gens, de demander aux gens un effort incroyable, il faut que tout le monde le fasse, je trouve que les sportifs très riches eux aussi devraient mettre leur carrière entre parenthèses pour montrer l'exemple. Pourquoi eux peuvent aller faire leur métier et s'éclater sur la route et nous, on ne peut pas faire le nôtre ? Il y a un moment, il faut tous qu'on soit solidaire et il n'y a pas de raison que le Tour de France fonctionne", a-t-il lâché.

Par Non Stop People TV