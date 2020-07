Maud Garnier (Koh-Lanta) : l'aventurière est enceinte de son premier enfant

La famille Koh-Lanta est sur le point de s'agrandir ! Si Naoil, la grande gagnante de la dernière édition, est actuellement enceinte de son premier enfant, une autre célèbre candidate vient d'annoncer sa grossesse.

Cette candidate, c'est Maud Garnier ! Les fans les plus fidèles du programme se souviennent très certainement de cette aventurière qui a participé à l'émission à deux reprises : une première fois en 2002 à Nicoya, au Costa Rica... puis une seconde fois durant l'édition All Stars intitulée "La Revanche des héros". Aux côtés de Wafa, Teheiura, Claude et Moussa, la jeune femme était entrée dans l'histoire et devenue une figure phare du célèbre programme de TF1.

Très active sur Instagram, Maud Garnier a récemment partagé une heureuse nouvelle à ses abonnés : la jeune femme est enceinte de son premier enfant !

Le sexe du bébé dévoilé

Depuis le 9 juin dernier, Maud Garnier multiplie les posts liés à sa grossesse et ne cesse de dévoiler des photos de son ventre déjà bien rebondi. En légende d'une photo d'une de ses échographies, elle écrit joyeusement : "Il en aura fallu des tempêtes et des ajustements de voile pour que ce petit moussaillon monte à bord ! Encore 5 mois de patience et tu seras à bon port baby boy".

Si Maud a reçu des centaines de messages de félicitations de la part des internautes, elle a également eu droit à des messages de ses anciens camarades de Koh-Lanta : "Félicitations à vous deux" écrit Claude tandis que Cyril lui lance : "Super, félicitations".

La future maman a également été félicitée par Sonia Rolland avec qui elle partage quelques souvenirs glamours : Maud Garnier a en effet été sacrée Miss Pays-de-Loire 1999 et a donc participé à l'élection de Miss France en 2000. "Tellement heureuse pour toi ma belle" lui a écrit celle qui avait remporté la couronne et l'écharpe cette année-là.





Par E.S.