Maxime Switek quitte C à vous pour rejoindre BFMTV

Le mercato a déjà débuté dans les médias, à commencer par BFMTV qui effectu quelques changements parmi ses animateurs et journalistes. A la rentrée, Maxime Switek va faire son arrivée sur la première chaîne info de France, a-t-il été annoncé dans un communiqué ce lundi 15 juin. Présent depuis sept ans dans "C à vous" avec sa rubrique "5 sur 5" et sur Europe 1 depuis 2005, Maxime Switek se lance dans une nouvelle aventure en reprenant la tranche du soir 22h-minuit. Bruce Toussaint qui anime actuellement le Tonight Bruce Infos à cette horaire, va ainsi reprendre la tranche de 9h/midi à la rentrée.

"Très heureux de rejoindre BFM TV"

"Comme Bruce, je vais être entouré d'une petite bande de chroniqueurs. Nous recevrons aussi des invités. Il y aura des débats. Mais on va aussi raconter, de façon plus écrite, le déroulé de la journée. Le but est de revenir sur les moments marquants, avec les plus fortes images tournées par les reporters", a expliqué Maxime Switek sur son futur programme. Dans le communiqué de BFMTV, le journaliste s'est dit "très honoré et très heureux de rejoindre BFM TV pour présenter la session d'information du soir". De son côté, le directeur de la chaîne, Marc-Olivier Fogiel, a assuré : "Je suis très heureux d'accueillir à BFM TV Maxime Switek. Après des années à Europe 1 et à C à vous sur France 5, je suis sûr que son expérience de présentateur de tranche infos et de chroniqueur ayant l'habitude de réfléchir à un traitement différencié du news, nous permettra encore d'innover...".

Par Marie Merlet