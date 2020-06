Maxime Switek : Ses adieux émouvants dans C à Vous

Après sept ans de bons et loyaux services au sein de l’équipe de C à Vous, Maxime Switek a pris la décision de quitter France 5 pour rejoindre BFMTV. C’est le 15 juin dernier que le chroniqueur d’Anne-Elizabeth Lemoine a annoncé dans un communiqué qu’il va désormais présenter la tranche du soir 22h-minuit : "Comme Bruce, je vais être entouré d'une petite bande de chroniqueurs. Nous recevrons aussi des invités. Il y aura des débats. Mais on va aussi raconter, de façon plus écrite, le déroulé de la journée. Le but est de revenir sur les moments marquants, avec les plus fortes images tournées par les reporters". Et ce vendredi 26 juin, Maxime Switek a fait ses adieux à l’équipe de C à Vous : "Un merci tout particulier à Pierre. Jamais je n'aurais imaginé avoir un voisin comme toi à la rédac. Ça fait six ans qu'on est voisins, Pierre. Merci pour le regard que tu as posé sur moi", a tout d’abord évoqué le chroniqueur.

"Merci..."

Maxime Switek a poursuivi : "Merci Marion pour ta bienveillance quotidienne et sans faille. Merci Antoine d'avoir été là quand je n'étais pas là, et d'avoir été là, à côté de nous, dans la rédac'. Un merci tout particulier à Pierre. Jamais je n'aurais rêvé avoir un voisin comme toi dans la rédac'. Ça fait six ans qu'on est voisins, et merci pour le regard que tu as posé sur moi. Merci à tous ceux qui ont été là dans les années précédentes, merci à mon équipe. On passera les 2.700 magnétos un jour ! Je n'oublie pas Yoann, et je n'oublie surtout pas Régis. C'est lui le taulier, un des tauliers de cette émission. Il s'en va aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui vous font grandir rien qu'en vous regardant et Régis en fait partie. Je voulais te remercier mon pote d'avoir été là, présent avec moi, pendant ces sept ans. Il faut qu’on arrête là".

Par Alexia Felix