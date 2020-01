Meghan et Harry poussés vers la sortie ? Un ami du couple accable la famille royale

Le torchon brûle et la reine Elizabeth II fait tout pour éteindre le feu de la polémique. Quelques jours après la décision de Meghan Markle et du prince Harry de prendre leurs distances avec leurs obligations royales, la monarque de 93 ans a pris les choses en main. Lundi 13 janvier, à l’issue d’une réunion de crise organisée en urgence, Elizabeth II a finalement autorisé une "période de transition", laissant ainsi libre court aux ambitions d’indépendance de Meghan et Harry. Mais selon plusieurs sources, et du propre aveu de la reine, cette décision ne passe toujours pas. Pourtant, d’après les dernières révélations d’un ami proche des époux Sussex, la famille britannique aurait joué un rôle important dans le départ inattendu de Meghan et Harry...

La famille royale trop "toxique" ?



Dans les colonnes du magazine People, cet ami de Meghan Markle a ainsi estimé que la famille royale était "toxique", et que ses membres avaient en fait "forcé la main" aux parents d’Archie pour que ces derniers décident finalement de s’éloigner. Des révélations qui tranchent avec celles qui n’ont cessé d’affluer ces derniers jours, et la réaction des membres de la couronne. Selon de nombreuses sources proches, la décision de Meghan et Harry a été prise dans le plus grand secret, et ni la reine, ni les princes Charles et William ne s’attendaient à une telle situation. En atteste le dernier communiqué officiel d’Elizabeth II, paru quelques heures après sa réunion de crise lundi 13 janvier. La grand-mère du prince Harry y exprime tous ses regrets quant à la présente situation, ajoutant qu’elle aurait "préféré qu’ils restent des membres actifs à plein temps." Même son de cloche du côté du prince Charles, lui aussi décontenancé par l’attitude de son fils cadet. L’ex-mari de Lady Diana n’a d’ailleurs pas hésité à menacer le prince Harry de lui couper les vivres. Alors, qui croire ?

Par Sarah M