Meghan et Harry : un spécialiste leur prédit l'enfer

A chaque jour sa révélation dans le Megxit. En début d'année, le Prince Harry et sa femme Meghan Markle ont annoncé leur retrait de la famille Royale britannique. Leur souhait le plus cher ? Mener une vie normale loin des obligations de Buckingham. Pour cela, le couple a déménagé au Canada où ils passeront la moitié de leur temps. Après les révélations des amis de Meghan sur le fait qu'elle aurait très mal supporté toutes les règles imposées par son statut, on découvrait des photos de sa tendre enfance dévoilées par son père dans un documentaire diffusé sur Channel 5. On doit les dernières révélations en date à un proche d'Harry cette fois-ci, le joueur de polo Nacho Figueras.

Harry a beaucoup souffert

Interrogé dans l'émission "Royal Divide : Harry, Meghan et The Crown" diffusée sur ABC, Nacho Figueras a expliqué qu'Harry "a beaucoup souffert de tout ce qui lui est arrivé" et "des gens qui le jugent". "Harry, c'est juste un père... un gars qui essaye de protéger son petit et sa lionne", a-t-il ajouté. A l'écouter, Harry et Meghan aspirent à une vie tranquille et rangée. Mais c'est quasiment impossible du fait de leur notoriété. C'est d'ailleurs ce que dit Larry Hackett, ancien rédacteur en chef du magazine américain People interrogé par USA Today. "L'idée qu'en s'écartant de la famille royale, ils vont reprendre le contrôle de leur vie privée d'une manière ou d'une autre... ne va tout simplement pas se produire. En fait, ça va empirer", prédit le spécialiste de la presse people.

En octobre dernier, Harry avait déclaré que la pire chose qui pouvait arriver était que l'histoire se répète. Le Prince faisait référence à la mort de sa mère Diana, comparant sa situation et le harcèlement des paparazzis à la poursuite qui avait coûté la vire à sa mère.

Par Mélanie C.