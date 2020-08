Meghan Markle : cette habitude typiquement anglaise qui lui colle désormais à la peau

Après avoir vécu à Los Angeles durant quelques mois, Meghan Markle et le prince Harry ont finalement trouvé LE parfait petit nid douillet. Comme l'a révélé la presse américaine il y a quelques jours, le couple a mis le cap sur la ville de Santa Barbara pour s'installer dans la somptueuse villa qu'il vient d'acheter.



Désireux de démarrer une nouvelle vie loin de la Couronne, les parents du petit Archie viennent en effet d'acheter une magnifique maison de 1734 hectares pour 15 millions de dollars. La demeure nichée dans les hauteurs de Santa Barbara comprend 9 chambres, 16 salles de bains, une salle de sport, un cinéma, une cave à vin, une immense piscine, un spa privé, un garage... et une maison d'amis située de l'autre côté du jardin, où Doria Ragland, la mère de Meghan Markle, aurait déjà posé ses valises.

Meghan Markle marquée après trois ans en Angleterre

Fière d'avoir repris son quotidien à l'américaine, la jolie brune de 39 ans reste cependant marquée par les trois années passées au sein de la famille royale. Et ce sont les amis du couple qui attestent que l'ancienne actrice a du mal à se défaire d'une habitude prise pendant ses années de résidence au Royaume-Uni.



"Meghan était la fille entièrement américaine avant de rencontrer Harry, mais depuis qu'elle a vécu au Royaume-Uni, elle a adopté certaines phrases. Ses amis trouvent que c'est amusant d'écouter une célébrité américaine utiliser les britishismes. On l'entend souvent dire 'Oh my darling'" aux personnels qui travaillent pour elle", a raconté un proche du couple. La source explique que Meghan Markle emploie plusieurs expressions typiquement anglaises et que les membres du personnel de la maison s'amusent à imiter la femme du prince Harry, avec bienveillance. De quoi la relier à l'Angleterre malgré sa décision radicale de quitter la famille royale en mars dernier.

Par E.S.