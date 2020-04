Meghan Markle et le prince Harry : Pierre-Jean Chalençon attaque le couple

Les mauvaises nouvelles pour Meghan Markle et le prince Harry se multiplient. Après avoir été victime d’un hacker, le couple a dû faire face à une révélation importante de leur agent immobilier. Alors qu’ils espéraient commencer une nouvelle vie dans l’ombre à Los Angeles, l’agent immobilier de Meghan Markle et du prince Harry, Andrea Pilot, a révélé l’endroit où va vivre le couple : "Grande nouvelle, le prince Harry et Meghan ont acheté la maison de Mel Gibson", a-t-elle écrit avant de supprimer en catastrophe sa publication. Meghan Markle et le prince Harry auraient donc jeté leur dévolu sur une immense villa dans le quartier de Malibu, qui était en vente depuis 2017. Le couple aurait déboursé la somme de 12 millions de dollars pour l’acquérir. Si Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas réagi à la nouvelle, Pierre-Jean Chalençon a tenu à pousser un coup de gueule.

"Qu’on leur coupe la tête"

Connu pour sa joie de vivre dans Affaire Conclue, Pierre-Jean Chalençon a pourtant fait parler sa colère ce lundi 13 avril. Sur son compte Twitter, l’acheteur a réagi à la nouvelle de la nouvelle demeure de Meghan Markle et du prince Harry avec des mots extrêmement forts : "Cette famille est indécente… Des smicards sans leur famille… Le monde perd pied et eux… bref qu'on leur coupe la tête". Des propos qui ont surpris les internautes. Mais ces dernières semaines ont été assez rudes pour Pierre-Jean Chalençon. Alors qu’il a perdu son père, l’acheteur d’Affaire Conclue doit faire face à l’hospitalisation de son ami Christophe, qui se trouve actuellement en réanimation.

Cette famille est indécente.. des smicards sans leur famille .. le monde perds pieds et eux ... bref qu’on leur coupe la tête !!!!!@RTLFrance @ParisMatch @PrismaMedia — Pierre-jean Chalencon affaire conclue (@JeanChalencon) April 13, 2020

Par Alexia Felix