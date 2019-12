Meghan Markle, Nabilla, Alizée... Retour sur les naissances de cette année 2019

C'est sans aucun doute la naissance qui a été le plus scrutée cette année. Le 6 mai dernier, après neuf mois d'une grossesse sous haute surveillance, Meghan Markle donnait naissance à un petit garçon. De quoi réjouir les inconditionnels de la couronne britannique, mais aussi et surtout l'heureux papa, le prince Harry. "Je suis très heureux d'annoncer que Meghan et moi avons eu un bébé ce matin, un petit garçon en très bonne santé. La maman et l'enfant vont très bien. Ça a été l'expérience la plus incroyable de ma vie. Ce dont sont capables les femmes dépassent tout simplement l'entendement" avait déclarait le duc de Sussex face à la presse. Ce n'est que quelques jours plus tard que l'on apprenait le prénom de la nouvelle tête couronnée, protocole oblige. Et une fois de plus, Meghan Markle et le prince Harry ont déjoué les pronostics des bookmakers en prénommant leur premier enfant Archie.

Les bleus pouponnent

Du côté des stars du ballon rond, l'année fut aussi riche en naissances. Rien que dans les rangs de l'équipe de France, trois champions du monde ont goûté aux joies de la paternité. Déjà parents de deux filles, Hugo Lloris et son épouse Marine ont agrandi leur petite famille avec l'arrivée d'un garçon prénommé Léandro, né le 20 septembre dernier. De son côté, Antoine Griezmann n'avait déjà pas fait les choses à moitié pour annoncer le sexe de son deuxième bébé avec une incroyable mise en scène dans son immense demeure, partagée ensuite sur les réseaux sociaux. Le 8 avril, c'est sur Twitter que l'attaquant star de l'équipe de France a annoncé la naissance de son fils, Amaro. Enfin, Paul Pogba a quant à lui préféré miser sur la discrétion. Papa depuis janvier 2019 d'un petit garçon, le footballeur et sa compagne Maria restent fidèles à eux-mêmes et n'ont rien laissé échapper de la naissance de leur fils. Seules quelques photos sont postées sur le compte Instagram de Paul Pogba.

Par Sarah Mannaa