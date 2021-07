Mélanie Da Cruz victime d'une grossesse extra-utérine, elle revient sur sa confidence choc

Dans un entretien accordé à Konbini, Mélanie Martial s'est confiée sur une récente épreuve qu'elle a traversée. L'ex-candidate de "Secret Story" a été victime d'une grossesse extra-utérine. "Au mois de mai, j'ai appris que j'étais enceinte, et début juin j'ai appris que c'était une grossesse extra-utérine. Mon gynécologue m'a fait une échographie et il m'a annoncé qu'il n'y avait rien dans l'utérus et que c'était placé dans la trompe (...) Il m'a donné une injection de méthotrexate. C'est une injection qu'on vous donne pour justement stopper la grossesse et faire que ça diminue. Parce que si l'oeuf grossit dans la trompe, ça peut faire exploser la trompe", a-t-elle expliqué. Et de poursuivre : "J'étais super déçue. Au départ, tu te dis : 'Pourquoi moi ?' Pourtant, là je suis en bonne santé, je ne suis pas stressée, je vais bien. Cette grossesse était désirée, mais on n'était pas stressé en mode : 'On veut absolument un bébé'. Mais on se faisait une joie d'attendre ce bébé".

"Tout ce que j'ai reçu, ça m'a vraiment choquée"

Au lendemain de cette confidence, Mélanie Da Cruz a posté une série de vidéos dans sa Story Instagram pour expliquer la raison qui l'a poussée à se confier sur ce sujet difficile. "J'ai accepté vraiment d'en parler pour une fois - même si c'est quelque chose d'assez privé - parce que j'ai reçu tellement de messages quand j'ai fait mon post. J'ai vraiment été très choquée (...) Il y a combien de femmes dans le monde par jour qui vivent ça ? C'est abusé en fait. Tout ce que j'ai reçu, ça m'a vraiment choquée (...) Il y a vraiment des femmes qui n'ont pas eu de chance, à qui on a dû retirer la trompe, des femmes qui aujourd'hui ont de gros problèmes. Ça m'a vraiment motivée à en parler et j'espère que ça va en aider certaines (...) Pour toutes ces femmes qui n'arrivent pas à avoir un enfant, c'est horrible. Je n'imagine même pas. Moi-même, avant d'avoir mon fils, je pensais ne pas avoir d'enfant, parce que j'ai eu deux problèmes (...) Je vous donne toute ma force", a-t-elle dit.

Par Clara P