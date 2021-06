Mélanie Page : la femme de Nagui répond à un commentaire déplacé sur son physique

Mélanie Page est une femme de caractère. En couple avec Nagui depuis plus de vingt ans, elle s'est mariée à l'animateur en juin 2010. Ensemble, Mélanie Page et Nagui ont eu deux filles et un fils (Roxane, Annabel et Adrien). Et Mélanie Page le sait, la notoriété n'a pas que des avantages. La comédienne en a eu encore une fois la preuve ce jeudi 10 juin 2021. En postant une simple photographie d'elle accompagnée de Sidonie Bonnec, Mélanie Page a reçu une critique plus que déplacée. La photo a été prise sur le plateau de "Tout le monde a son mot à dire". Mélanie Page et Sidonie Bonnec posent tout sourire. Mélanie Page fait mine de lire le livre "Naturel" de Michel Drucker et Sidonie Bonnec.

"C'est quoi ces gencives"

Si la plupart des commentaires postés sous ce cliché sont élogieux envers Mélanie Page, d'autres sont particulièrement déplacés. L'un d'entre eux a d'ailleurs attiré l'attention de Mélanie Page. "C'est quoi ces gencives", a commenté un internaute. Une remarque que Mélanie Page ne pouvait pas laisser passer. D'autant plus que ça n'a pas l'air d'être la première fois que cet internaute s'en prend à elle. "Et voici le retour de mon "hater" fidèle... au moins vous êtes constant dans votre humeur et dans vos cibles vous... Allez ! Bonne soirée à vous et bon courage surtout... votre vie ne doit pas être heureuse tous les jours pour avoir autant envie de critiquer les autres…", a riposté la femme de Nagui. Ce à quoi l'internaute a répondu : "Merci de tous vos bons voeux et bonne soirée à vous".

Par Matilde A.